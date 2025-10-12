https://ria.ru/20251012/garantii-2047851797.html
СМИ: США, Египет и Катар подпишут гарантии соглашения по Газе
AFP: ряд стран подпишут гарантии соглашения по Газе
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США, Египет, Катар и, возможно, Турция на саммите в Шарм-эль-Шейхе в понедельник подпишут документ с гарантиями соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси
заявила, что саммит в египетском Шарм-эль-Шейхе
по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп
.
"Страны, выступившие медиаторами в заключении сделки по прекращению огня в Газе, подпишут документ, гарантии соглашения на саммите в понедельник в Шарм-эш-Шейхе", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на дипломата.
По информации собеседника агентства, гарантами достигнутого соглашения станут США, Египет, Катар
и, вероятно, Турция
.
В четверг Трамп объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.