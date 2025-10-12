https://ria.ru/20251012/film-2047850164.html
Фильму "Родители тут рядом" отказали в прокате, сообщила режиссер
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Документальный фильм "Родители тут рядом", ставший приквелом к картине "Антон тут рядом" о детях с аутизмом, которая была представлена во внеконкурсной программе 69-го Венецианского кинофестиваля, не получил прокатное удостоверение в России, сообщила режиссер Любовь Аркус.
"Через 17 лет я вернулась к этому материалу и летом смонтировала двухчасовой фильм, своеобразный приквел к "Антону" под названием "Родители тут рядом"… Этот мой фильм не получил прокатное удостоверение. Его сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги. Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать", - написала режиссер в своем Telegram-канале.
Аркус
напомнила, что работа над фильмом "Антон тут рядом" и фонд "Антон тут рядом" начались в лагере на Онеге
для детей с аутизмом и их родителей. По ее словам, огромный съемочный материал по сути остался в архиве, "потому что фильм получался про Антона, а там мы снимали в основном родителей".
В реестре прокатных удостоверений фильмов Минкультуры России
данных о фильме нет.
РИА Новости направили запрос в Минкультуры РФ по данной ситуации.