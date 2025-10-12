Рейтинг@Mail.ru
Фильму "Родители тут рядом" отказали в прокате, сообщила режиссер - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:51 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/film-2047850164.html
Фильму "Родители тут рядом" отказали в прокате, сообщила режиссер
Фильму "Родители тут рядом" отказали в прокате, сообщила режиссер - РИА Новости, 12.10.2025
Фильму "Родители тут рядом" отказали в прокате, сообщила режиссер
Документальный фильм "Родители тут рядом", ставший приквелом к картине "Антон тут рядом" о детях с аутизмом, которая была представлена во внеконкурсной... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T21:51:00+03:00
2025-10-12T21:51:00+03:00
культура
россия
онега
любовь аркус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71583/57/715835734_0:0:2831:1593_1920x0_80_0_0_ba58abbe721c3bad05fc80b7cb29d5c2.jpg
https://ria.ru/20251002/keosayan-2045812819.html
россия
онега
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71583/57/715835734_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_70048b238798ba5ede7363c7d94cc6e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, онега, любовь аркус
Культура, Россия, Онега, Любовь Аркус
Фильму "Родители тут рядом" отказали в прокате, сообщила режиссер

Режиссер Аркус: фильму про родителей детей с аутизмом отказано в прокате в РФ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОткрытый показ фильма "Антон тут рядом"
Открытый показ фильма Антон тут рядом - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Открытый показ фильма "Антон тут рядом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Документальный фильм "Родители тут рядом", ставший приквелом к картине "Антон тут рядом" о детях с аутизмом, которая была представлена во внеконкурсной программе 69-го Венецианского кинофестиваля, не получил прокатное удостоверение в России, сообщила режиссер Любовь Аркус.
"Через 17 лет я вернулась к этому материалу и летом смонтировала двухчасовой фильм, своеобразный приквел к "Антону" под названием "Родители тут рядом"… Этот мой фильм не получил прокатное удостоверение. Его сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги. Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать", - написала режиссер в своем Telegram-канале.
Аркус напомнила, что работа над фильмом "Антон тут рядом" и фонд "Антон тут рядом" начались в лагере на Онеге для детей с аутизмом и их родителей. По ее словам, огромный съемочный материал по сути остался в архиве, "потому что фильм получался про Антона, а там мы снимали в основном родителей".
В реестре прокатных удостоверений фильмов Минкультуры России данных о фильме нет.
РИА Новости направили запрос в Минкультуры РФ по данной ситуации.
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Последний фильм Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатре Premier
2 октября, 11:55
 
КультураРоссияОнегаЛюбовь Аркус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала