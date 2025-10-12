Фарерские острова — Чехия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Фарерские острова и Чехия встретятся в матче седьмого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионат мира по футболу 2026 года.
Встреча состоится 12 октября в Торсхавне и начнется в 19:00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа L
12 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
67’ • Ханус Соеренсен
(Якуп Андреасен)
81’ • Martin Agnarsson
78’ • Адам Карабец