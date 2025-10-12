В Калифорнии выросло число пострадавших при крушении вертолета

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате крушения вертолета недалеко от пляжа в американском штате Калифорния возросло до пяти, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Ранее телеканал KTLA сообщал, что три человека пострадали в результате падения вертолета в калифорнийском городе Хантингтон-Бич недалеко от одноименного пляжа.

"Пять человек пострадали и были госпитализированы в больницы после того, как вертолет упал в Хантингтон-Бич", - указывает телеканал.