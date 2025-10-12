Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии выросло число пострадавших при крушении вертолета
07:32 12.10.2025 (обновлено: 08:43 12.10.2025)
В Калифорнии выросло число пострадавших при крушении вертолета
В Калифорнии выросло число пострадавших при крушении вертолета - РИА Новости, 12.10.2025
В Калифорнии выросло число пострадавших при крушении вертолета
Число пострадавших в результате крушения вертолета недалеко от пляжа в американском штате Калифорния возросло до пяти, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2025
в мире
калифорния
https://ria.ru/20250411/krushenie-2010658468.html
калифорния
2025
в мире, калифорния
В мире, Калифорния
В Калифорнии выросло число пострадавших при крушении вертолета

Авиакатастрофа в Калифорнии унесла жизни всех пассажиров Mitsubishi MU-2B

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате крушения вертолета недалеко от пляжа в американском штате Калифорния возросло до пяти, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал KTLA сообщал, что три человека пострадали в результате падения вертолета в калифорнийском городе Хантингтон-Бич недалеко от одноименного пляжа.
"Пять человек пострадали и были госпитализированы в больницы после того, как вертолет упал в Хантингтон-Бич", - указывает телеканал.
По его данным, вертолет упал на парковке перед пляжем, при этом его корпус угодил между пальмовыми деревьями рядом с отелем.
Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Названа возможная причина крушения вертолета в США
11 апреля, 11:34
 
