Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала, пишут СМИ

Газета указывает, что в электронном сообщении Эндрю заявил Эпштейну, что "обеспокоен" возможными последствиями этой публикации в прессе для финансиста, однако заверил того, что они вместе пройдут через этот скандал.

Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.