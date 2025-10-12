Рейтинг@Mail.ru
Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала, пишут СМИ
03:45 12.10.2025
Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала, пишут СМИ
Британский принц Эндрю заверял финансиста Джеффри Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в прессе фотографии Эндрю в компании...
Daily Mail: принц Эндрю заверял Эпштейна, что они вместе пройдут через скандал

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Британский принц Эндрю заверял финансиста Джеффри Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в прессе фотографии Эндрю в компании девушки-подростка, сообщает газета Daily Mail.
"Принц Эндрю тайно сообщил педофилу Джеффри Эпштейну, что "мы в этом вместе" спустя день после того, как Daily Mail опубликовала скандальную фотографию герцога с его предполагаемой секс-жертвой", - пишет издание.
Газета указывает, что в электронном сообщении Эндрю заявил Эпштейну, что "обеспокоен" возможными последствиями этой публикации в прессе для финансиста, однако заверил того, что они вместе пройдут через этот скандал.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
