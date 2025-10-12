Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сборная Белоруссии уступила команде Шотландии в матче четвертого тура группового этапа европейского отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Встреча в Глазго завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У хозяев голы забили Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У белорусов отличился Глеб Кучко (90+6).

Сборная Белоруссии, проигравшая в четвертом матче подряд, занимает последнее место в квартете C, не набрав очков. Белорусы потеряли шансы на выход в финальную часть мирового первенства. Команда Шотландии (10) поднялась на первое место.