Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в финальную часть ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
21:15 12.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Белоруссии уступила шотландцам и потеряла шансы на выход на ЧМ-2026

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сборная Белоруссии уступила команде Шотландии в матче четвертого тура группового этапа европейского отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча в Глазго завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У хозяев голы забили Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У белорусов отличился Глеб Кучко (90+6).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C
12 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Шотландия
2 : 1
Белоруссия
15‎’‎ • Че Адамс
(Джек Хендри)
84‎’‎ • Скотт Мактоминей
(Эндрю Робертсон)
90‎’‎ • Gleb Kuchko
(Никита Корзун)
Сборная Белоруссии, проигравшая в четвертом матче подряд, занимает последнее место в квартете C, не набрав очков. Белорусы потеряли шансы на выход в финальную часть мирового первенства. Команда Шотландии (10) поднялась на первое место.
В следующем туре белорусы сыграют с командой Дании в гостях 15 октября. В этот же день шотландцы на выезде встретятся со сборной Греции.
