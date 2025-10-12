Рейтинг@Mail.ru
Потерял руки и ноги, но не сломался: история "волховского Маресьева" - РИА Новости, 12.10.2025
08:48 12.10.2025
Потерял руки и ноги, но не сломался: история "волховского Маресьева"
Потерял руки и ноги, но не сломался: история "волховского Маресьева"
Потерял руки и ноги, но не сломался: история "волховского Маресьева"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГерой Советского Союза генерал-майор Петр Федорович Антипов
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Герой Советского Союза генерал-майор Петр Федорович Антипов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Его называли "волховским Маресьевым", а Министерство лесного хозяйства даже учредило Всесоюзную премию в его честь. Потеряв в боях с гитлеровцами руки и ноги, он сумел преодолеть немыслимое. О подвиге фронтовика Петра Антипова — в материале РИА Новости.

Из лесника — в танкисты

Родился Петр Антипов 26 декабря 1920-го в псковской деревне Строгино в семье потомственных лесников. Мальчик с ранних лет полюбил лес, и когда встал вопрос о выборе профессии, без колебаний пошел учиться в Тихвинский техникум лесного хозяйства.
© Public domainПетр Антипов
© Public domain
Петр Антипов
Учебу прервала Великая Отечественная. В июле 1941-го парня призвали в армию. После подготовки на стрелка-радиста его зачислили в экипаж командирского танка КВ. На этой машине он прошел почти всю войну. Участвовал в боях подо Ржевом.
После боев под Сталинградом, весной 1943-го он опять попал на родную ленинградскую землю — на Пулковские высоты.
Потом были бои в Гатчине, а в 1944-м Петр воевал уже на Белорусском фронте. Танкист был награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями "За боевые заслуги".
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкУличные бои в Сталинграде
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
Уличные бои в Сталинграде

Бой, изменивший все

В январе 1945-го, в боях у реки Нарев на территории Польши, танк КВ попал в засаду.
Антипов оказался единственным выжившим из экипажа. Он отстреливался до последнего, но был ранен автоматной очередью.
Подобрали его через несколько дней. Когда доставили в санбат, оказалось, что у танкиста были отморожены руки и ноги.
© РИА Новости / В. Хоменко | Перейти в медиабанкТанк КВ-85
© РИА Новости / В. Хоменко
Перейти в медиабанк
Танк КВ-85
В госпитале ему сразу по самое плечо ампутировали левую руку. Затем и обе ноги. Потом пришлось ампутировать кисть правой руки. Всего Антипов перенес более десяти операций.
Начался долгий путь реабилитации. Разрезанной культей правой руки герой войны учился писать, листать книги, брать вилку и ложку.
В военном госпитале, когда учился ходить на протезах, познакомился с Алексеем Маресьевым — летчиком, летавшим без ног. Эта встреча стала для Антипова судьбоносной.
© РИА Новости / Морсков | Перейти в медиабанкГерой Советского Союза летчик Алексей Петрович Маресьев
© РИА Новости / Морсков
Перейти в медиабанк
Герой Советского Союза летчик Алексей Петрович Маресьев

Не остановился на достигнутом

Вернувшись домой, в Старую Ладогу, Антипов решил окончить обучение в Тихвинском лесном техникуме.
После выпуска его направили на работу в Волховский лесхоз на должность лесничего Волховстроевского лесничества. За короткое время леса вокруг города Волхова были приведены в образцовый порядок.
Трудно вообразить, сколько выдержки, терпения и силы духа требовалось, чтобы преодолеть все жизненные испытания — как в быту, так и на работе.
Не останавливаясь на достигнутом, Петр Григорьевич поступил на заочное отделение Ленинградской лесотехнической академии, которое успешно окончил.
© РИА Новости / Валерий ШустовЛесное хозяйство
© РИА Новости / Валерий Шустов
Лесное хозяйство

Без ног отмахивал 15 километров

Его мама Анна Кирилловна вспоминала: во время учебы ветеран войны себя не жалел, работал как все. "Иногда в день по пятнадцать километров отмахивал. <…> День на работе, а вечером за книги садился".
Произошли изменения и в личной жизни: герой-фронтовик женился. У него появилось двое детей: сын Владимир и дочка Анна.
В Волховском лесхозе Петр Антипов проработал почти 40 лет: посадил и вырастил лес на площади в две тысячи гектаров, получивших неофициальное название "Антиповские рощи".
© Public domainПетр Антипов
© Public domain
Петр Антипов
Одной из главных его забот было сохранение лесов. В жаркое лето 1969-го, когда в лесничестве начались сильные пожары, Петр Григорьевич составил четкий план действий по ликвидации огня. Благодаря слаженной организации и координированию всех действий леса удалось отстоять.

Первый в СССР

Свою любовь к русскому лесу легендарный фронтовик стремился передать младшему поколению. Он организовал первое в Советском Союзе школьное лесничество.
Петр Григорьевич всегда уделял особое внимание общению с людьми. Он старался привить им уважение и любовь к лесу.
© РИА Новости / Журавлёв В.Лесное хозяйство
© РИА Новости / Журавлёв В.
Лесное хозяйство
В 1966 году Антипов стал первым в СССР лесничим, получившим звание Героя Социалистического Труда, с вручением ордена Ленина.
"Волховского Маресьева" не стало в 1993-м. Похоронили его в Старой Ладоге.
 
 
 
