Потерял руки и ноги, но не сломался: история "волховского Маресьева"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Его называли "волховским Маресьевым", а Министерство лесного хозяйства даже учредило Всесоюзную премию в его честь. Потеряв в боях с гитлеровцами руки и ноги, он сумел преодолеть немыслимое. О подвиге фронтовика Петра Антипова — в материале РИА Новости.

Из лесника — в танкисты

Родился Петр Антипов 26 декабря 1920-го в псковской деревне Строгино в семье потомственных лесников. Мальчик с ранних лет полюбил лес, и когда встал вопрос о выборе профессии, без колебаний пошел учиться в Тихвинский техникум лесного хозяйства.

© Public domain Петр Антипов © Public domain Петр Антипов

Учебу прервала Великая Отечественная. В июле 1941-го парня призвали в армию. После подготовки на стрелка-радиста его зачислили в экипаж командирского танка КВ. На этой машине он прошел почти всю войну. Участвовал в боях подо Ржевом.

После боев под Сталинградом, весной 1943-го он опять попал на родную ленинградскую землю — на Пулковские высоты.

Потом были бои в Гатчине, а в 1944-м Петр воевал уже на Белорусском фронте. Танкист был награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями "За боевые заслуги".

Бой, изменивший все

В январе 1945-го, в боях у реки Нарев на территории Польши, танк КВ попал в засаду.

Антипов оказался единственным выжившим из экипажа. Он отстреливался до последнего, но был ранен автоматной очередью.

Подобрали его через несколько дней. Когда доставили в санбат, оказалось, что у танкиста были отморожены руки и ноги.

В госпитале ему сразу по самое плечо ампутировали левую руку. Затем и обе ноги. Потом пришлось ампутировать кисть правой руки. Всего Антипов перенес более десяти операций.

Начался долгий путь реабилитации. Разрезанной культей правой руки герой войны учился писать, листать книги, брать вилку и ложку.

В военном госпитале, когда учился ходить на протезах, познакомился с Алексеем Маресьевым — летчиком, летавшим без ног. Эта встреча стала для Антипова судьбоносной.

Не остановился на достигнутом

Вернувшись домой, в Старую Ладогу, Антипов решил окончить обучение в Тихвинском лесном техникуме.

После выпуска его направили на работу в Волховский лесхоз на должность лесничего Волховстроевского лесничества. За короткое время леса вокруг города Волхова были приведены в образцовый порядок.

Трудно вообразить, сколько выдержки, терпения и силы духа требовалось, чтобы преодолеть все жизненные испытания — как в быту, так и на работе.

Не останавливаясь на достигнутом, Петр Григорьевич поступил на заочное отделение Ленинградской лесотехнической академии, которое успешно окончил.

Без ног отмахивал 15 километров

Его мама Анна Кирилловна вспоминала : во время учебы ветеран войны себя не жалел, работал как все. "Иногда в день по пятнадцать километров отмахивал. <…> День на работе, а вечером за книги садился".

Произошли изменения и в личной жизни: герой-фронтовик женился. У него появилось двое детей: сын Владимир и дочка Анна.

В Волховском лесхозе Петр Антипов проработал почти 40 лет: посадил и вырастил лес на площади в две тысячи гектаров, получивших неофициальное название "Антиповские рощи".

Одной из главных его забот было сохранение лесов. В жаркое лето 1969-го, когда в лесничестве начались сильные пожары, Петр Григорьевич составил четкий план действий по ликвидации огня. Благодаря слаженной организации и координированию всех действий леса удалось отстоять.

Первый в СССР

Свою любовь к русскому лесу легендарный фронтовик стремился передать младшему поколению. Он организовал первое в Советском Союзе школьное лесничество.

Петр Григорьевич всегда уделял особое внимание общению с людьми. Он старался привить им уважение и любовь к лесу.

В 1966 году Антипов стал первым в СССР лесничим, получившим звание Героя Социалистического Труда, с вручением ордена Ленина.