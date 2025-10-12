Подмосковных аграриев поздравили с Днем работника сельского хозяйства

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных поздравил работников сферы АПК с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Ежегодно во второе воскресенье октября в России отмечается День работников сельского хозяйства.

"В Подмосковье действует около 2 тысяч сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатывающей промышленности. В отрасли заняты более 100 тысяч человек, чей труд непосредственно связан с обеспечением продовольственной безопасности. Благодаря этой работе Подмосковье сегодня лидирует в агросекторе: мы – первые в России по производству сыров, мороженого, кисломолочной продукции, кондитерских изделий, хлеба и других продуктов, вторые – по тепличному производству. Развиваем наши молочные хозяйства, используя передовые методы генетики", – приводит пресс-служба министерства слова Двойных.

Министр добавил, что в селекции и семеноводстве регион выводит новые сорта с высокой, рекордной урожайностью.

"Внедряем цифровые решения на основе искусственного интеллекта в реальную работу производств. Выражаю благодарность и поздравляю с профессиональным праздником", – заявил Двойных.

Кроме того, в пресс-службе министерства напомнили, что власти области оказывают меры поддержки аграриям и предприятиям АПК. Каждый год получателями субсидий становятся порядка 300 организаций. К примеру, в 2025 году общий объем господдержки составляет 5,7 миллиарда рублей по 36 субсидиям. Они охватывают отрасли растениеводства, животноводства, предусматривают возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, поддержку фермерских хозяйств, начинающих аграриев и развитие сельского туризма.

"Сельхозтоваропроизводители развивают сельские территории, создают высокотехнологичные рабочие места и помогают формировать кадровый резерв отрасли. Так, в рамках реализации федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в этом году в регионе созданы первые арготехнологические классы", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Подмосковье продолжит оказывать поддержку, чтобы повышать эффективность отрасли.