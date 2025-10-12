https://ria.ru/20251012/afganistan-2047784406.html
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151559/13/1515591353_182:0:4459:3208_1920x0_80_0_0_adae9a52b793debc7deaada40ca06174.jpg
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News.
По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В ночных боестолкновениях между военными Афганистана и Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.
