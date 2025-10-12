Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 12.10.2025 (обновлено: 10:56 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/afganistan-2047784406.html
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях - РИА Новости, 12.10.2025
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях
В ночных боестолкновениях между военными Афганистана и Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения, заявил в воскресенье на... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T10:55:00+03:00
2025-10-12T10:56:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
кабул (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151559/13/1515591353_0:299:4640:2909_1920x0_80_0_0_f71a17f0e945ca211fc6af1af1ed2b84.jpg
пакистан
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
2025-10-12T10:55
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151559/13/1515591353_182:0:4459:3208_1920x0_80_0_0_adae9a52b793debc7deaada40ca06174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, афганистан, кабул (город), видео
В мире, Пакистан, Афганистан, Кабул (город)
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В ночных боестолкновениях между военными Афганистана и Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.
2025-10-12T10:55
true
PT0M30S
В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях

Моджахед: в столкновениях с Афганистаном за ночь погибли 58 пакистанских солдат

© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные
Афганские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Shah Marai
Афганские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В ночных боестолкновениях между военными Афганистана и Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.
«

"В ночных боестолкновениях между военными Исламского Эмирата Афганистан и армии Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения. В ходе этой операции силами Исламского Эмирата захвачено значительное количество оружия", - цитирует слова политика новостной портал Tolo news.

По словам пресс-секретаря, которые приводятся в Telegram-канале издания, "в этих столкновениях более 20 бойцов Исламского Эмирата также погибли или получили ранения".
По его словам, ночная операция возмездия была остановлена по просьбе Катара и Саудовской Аравии.
 
В миреПакистанАфганистанКабул (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала