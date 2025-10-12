В Афганистане назвали число пакистанских военных, убитых в столкновениях

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В ночных боестолкновениях между военными Афганистана и Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения, заявил в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.

"В ночных боестолкновениях между военными Исламского Эмирата Афганистан и армии Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения. В ходе этой операции силами Исламского Эмирата захвачено значительное количество оружия", - цитирует слова политика новостной портал Tolo news .

По словам пресс-секретаря, которые приводятся в Telegram-канале издания, "в этих столкновениях более 20 бойцов Исламского Эмирата также погибли или получили ранения".