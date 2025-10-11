https://ria.ru/20251011/zemletrjasenie-2047642273.html
В проливе Дрейка произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, объявлена угроза цунами, сообщает Геологическая служба США... РИА Новости, 11.10.2025
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, объявлена угроза цунами, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Чуть позднее служба снизила магнитуду до 7,6.
По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 718 километрах к северо-западу от аргентинского города Ушуая с населением 56,8 тысячи человек, их очаг залегал на глубине 10 километров. О жертвах или разрушениях не сообщается.