https://ria.ru/20251011/zelenskij-2047703473.html
Ермак утверждает, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом
Ермак утверждает, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом - РИА Новости, 11.10.2025
Ермак утверждает, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом
Владимир Зеленский пообщался с президентом США Дональдом Трампом, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в Telegram. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T15:39:00+03:00
2025-10-11T15:39:00+03:00
2025-10-11T16:10:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036990537_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7eb01edd4816f6ea4baca7b0b43bc768.jpg
https://ria.ru/20251010/zelenskij-2047635394.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036990537_246:0:2497:1688_1920x0_80_0_0_def9ed3564c481f03f7b24692a9ee283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак
Ермак утверждает, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом
Ермак заявил, что Зеленский и Трамп провели разговор