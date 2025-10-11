Рейтинг@Mail.ru
Ермак утверждает, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 11.10.2025 (обновлено: 16:10 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/zelenskij-2047703473.html
Ермак утверждает, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом
Ермак утверждает, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом - РИА Новости, 11.10.2025
Ермак утверждает, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом
Владимир Зеленский пообщался с президентом США Дональдом Трампом, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в Telegram. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T15:39:00+03:00
2025-10-11T16:10:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036990537_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7eb01edd4816f6ea4baca7b0b43bc768.jpg
https://ria.ru/20251010/zelenskij-2047635394.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036990537_246:0:2497:1688_1920x0_80_0_0_def9ed3564c481f03f7b24692a9ee283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак
Ермак утверждает, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом

Ермак заявил, что Зеленский и Трамп провели разговор

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский пообщался с президентом США Дональдом Трампом, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в Telegram.
"Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом", — написал он.
Ермак не уточнил формат переговоров.
В прошлый раз Трамп и Зеленский общались в конце сентября, когда глава киевского режима прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Как сообщала пресса, тогда Зеленский потребовал у хозяина Белого дома передать ВСУ дальнобойные ракеты "Томагавк".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Зеленский заявил, что изо всех сил пытается повлиять на Трампа
10 октября, 23:08
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала