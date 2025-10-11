Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде открыли ПВР для жителей домов, поврежденных от БПЛА - РИА Новости, 11.10.2025
В Волгограде открыли ПВР для жителей домов, поврежденных от БПЛА
В Волгограде открыли ПВР для жителей домов, поврежденных от БПЛА - РИА Новости, 11.10.2025
В Волгограде открыли ПВР для жителей домов, поврежденных от БПЛА
Пункт временного размещения (ПВР) организован в гостинице для жителей домов в Красноармейском районе Волгограда, поврежденных от падения обломков БПЛА ВСУ,... РИА Новости, 11.10.2025
красноармейский район, волгоград, волгоградская область, вооруженные силы украины
Красноармейский район, Волгоград, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины
В Волгограде открыли ПВР для жителей домов, поврежденных от БПЛА

В Волгограде организовали ПВР для жителей поврежденных от обломков БПЛА домов

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организован в гостинице для жителей домов в Красноармейском районе Волгограда, поврежденных от падения обломков БПЛА ВСУ, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Волгоградской области в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на субботу обломки БПЛА повредили окна трех домов, школы и детсада в Красноармейском районе Волгограда, один человек получил легкие раны от осколков – его жизни угрозы нет.
По информации администрации города, власти проведут обследование и восстановление пострадавших домов и соцучреждения.
"До этого времени жители дома по улице 50 лет Октября имеют возможность разместиться в ПВР, по поручению губернатора оперативно организованном в близлежащей гостинице", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что жители квартир, в которых были повреждены окна, могут обратиться за материальной помощью в мэрию города.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде
Красноармейский районВолгоградВолгоградская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
