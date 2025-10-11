https://ria.ru/20251011/volgograd-2047681415.html
В Волгограде открыли ПВР для жителей домов, поврежденных от БПЛА
2025-10-11T10:57:00+03:00
