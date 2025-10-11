В Волгограде открыли ПВР для жителей домов, поврежденных от БПЛА

ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организован в гостинице для жителей домов в Красноармейском районе Волгограда, поврежденных от падения обломков БПЛА ВСУ, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале

Ранее губернатор Волгоградской области в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на субботу обломки БПЛА повредили окна трех домов, школы и детсада в Красноармейском районе Волгограда , один человек получил легкие раны от осколков – его жизни угрозы нет.

По информации администрации города, власти проведут обследование и восстановление пострадавших домов и соцучреждения.

"До этого времени жители дома по улице 50 лет Октября имеют возможность разместиться в ПВР, по поручению губернатора оперативно организованном в близлежащей гостинице", - говорится в сообщении властей.