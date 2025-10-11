На границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пять военных Пакистана погибли, еще двое получили ранения в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном, сообщает новостной портал Tolo News со ссылкой на источники.
"Источники подтвердили, что к данному моменту в результате столкновений между Афганистаном и пакистанскими вооруженными силами погибли пять военных Пакистана, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице новостного портала Tolo News в социальной сети Х.
Как отмечает Tolo News, силы безопасности подтвердили новостному порталу, что в результате боев были разрушены два пакистанских поста безопасности на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда.
Tolo news вечером в субботу сообщил, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Конфликт на границе начался после того, как ранее власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории.