На границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных, сообщили СМИ

Как отмечает Tolo News, силы безопасности подтвердили новостному порталу, что в результате боев были разрушены два пакистанских поста безопасности на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда.

Tolo news вечером в субботу сообщил, что тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Конфликт на границе начался после того, как ранее власти Афганистана обвинили Пакистан в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по афганской территории.