БУДАПЕШТ, 11 окт — РИА Новости. В Венгрии стартовал сбор подписей против военных планов Брюсселя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы не можем наблюдать за этим, ничего не делая! Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый венгр, желающий мира!" — написал он в соцсети Facebook*.
Орбан анонсировал сбор подписей на саммите ЕС в Копенгагене, где объединение представило стратегию "победы над Россией".
Премьер отметил, что Европа все быстрее скатывается к войне. Говоря о стратегии Евросоюза, он пояснил, что на самом деле это не конкретные планы, а лишь мечты.
Орбан добавил, что в Брюсселе развернули кампанию против Будапешта с обвинениями в шпионаже, фейковыми новостями и юридическими манипуляциями, чтобы сместить на парламентских выборах 2026 года национально ориентированное правительство и назначить "наместников" в виде венгерской оппозиции.
При этом он подчеркивал, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласны, что Европа скатывается к войне и рано или поздно пошлет на Украину военных, которые вернутся в гробах.
Как заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Россия ответит на милитаризацию Европы очень убедительно. Он отметил, что западные элиты пытаются объединиться против страны, выставляя ее противником. Москва же не инициировала военное противостояние, но быстро реагирует на угрозы суверенитету, проявляя решительность и силу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
