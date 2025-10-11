В Венгрии начался сбор подписей против военных планов Брюсселя

"Мы не можем наблюдать за этим, ничего не делая! Мы должны еще раз показать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый венгр, желающий мира!" — написал он в соцсети Facebook*.