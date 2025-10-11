https://ria.ru/20251011/uitkoff-2047727828.html
Уиткофф и Кушнер посетили митинг в поддержку заложников ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США Дональду Трампу, посетили массовый митинг в Тель-Авиве в поддержку заложников, трансляцию мероприятия вела общественная организация "Форум семей заложников".
Митинг, приуроченный к достижению соглашения об освобождении израильских заложников из сектора Газа, проходит на так называемой "площади заложников" в центре Тель-Авива
. Многотысячная толпа активистов во время выступления Уиткоффа
скандировала лозунги "спасибо Трампу
!" и "верните их домой".
"Я бы хотел, чтобы здесь присутствовал президент (Трамп - ред.). Ему бы это понравилось. Мы отмечаем нечто беспрецедентное: момент, о котором многие думали, что он невозможен… Во-первых, я хочу отдать честь народу Израиля
… Вы несли на своих плечах бремя надежды за весь мир… Вы доказали, что мир - это высшая форма силы", - заявил Уиткофф с трибуны перед многотысячной толпой.
На сцену перед толпой активистов поднялась также дочь президента США
и супруга Кушнера Иванка Трамп
.
Издание Politico
со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в пятницу объявило, что Уиткофф и Кушнер не уедут из Израиля, пока не будет реализована первая фаза мирной сделки Израиля и палестинского движения ХАМАС
.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
В четверг Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.