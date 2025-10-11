Уиткофф и Кушнер посетили митинг в поддержку заложников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США Дональду Трампу, посетили массовый митинг в Тель-Авиве в поддержку заложников, трансляцию мероприятия вела общественная организация "Форум семей заложников".

Митинг, приуроченный к достижению соглашения об освобождении израильских заложников из сектора Газа, проходит на так называемой "площади заложников" в центре Тель-Авива . Многотысячная толпа активистов во время выступления Уиткоффа скандировала лозунги "спасибо Трампу !" и "верните их домой".

"Я бы хотел, чтобы здесь присутствовал президент (Трамп - ред.). Ему бы это понравилось. Мы отмечаем нечто беспрецедентное: момент, о котором многие думали, что он невозможен… Во-первых, я хочу отдать честь народу Израиля … Вы несли на своих плечах бремя надежды за весь мир… Вы доказали, что мир - это высшая форма силы", - заявил Уиткофф с трибуны перед многотысячной толпой.

Иванка Трамп. На сцену перед толпой активистов поднялась также дочь президента США и супруга Кушнера

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в пятницу объявило, что Уиткофф и Кушнер не уедут из Израиля, пока не будет реализована первая фаза мирной сделки Израиля и палестинского движения ХАМАС

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.