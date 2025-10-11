Военный священник рассказал, как меняются люди на фронте

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе, взаимовыручке, честности, и важно, чтобы на это был духовный отклик, рассказал в интервью РИА Новости военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).

Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ " летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино

"Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам: дружбе, взаимовыручке, совести, честности. Это всё раскрывается тут. И священники нужны, в том числе, чтобы помочь человеку это увидеть, почувствовать, чтобы на это был духовный отклик, ведь вера становится новым смыслом жизни", - сказал отец Гурий.

По его словам, священники оказывают духовную помощь: исповедуют, причащают, соборуют, молятся с людьми и за них, беседуют с ними.