Военный священник рассказал, как меняются люди на фронте
12:46 11.10.2025
Военный священник рассказал, как меняются люди на фронте
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
россия, работино, владимир путин, вооруженные силы рф
Религия, Россия, Работино, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Военный священник рассказал, как меняются люди на фронте

Иеромонах Гурий: увидев тяготы войны, человек может измениться

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам - дружбе, взаимовыручке, честности, и важно, чтобы на это был духовный отклик, рассказал в интервью РИА Новости военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).
Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино.
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Иеромонах рассказал о чуде в бою под Работино
03:17
"Увидев тяготы войны, человек может измениться в положительную сторону, начинает понимать важность и цену настоящим человеческим качествам: дружбе, взаимовыручке, совести, честности. Это всё раскрывается тут. И священники нужны, в том числе, чтобы помочь человеку это увидеть, почувствовать, чтобы на это был духовный отклик, ведь вера становится новым смыслом жизни", - сказал отец Гурий.
По его словам, священники оказывают духовную помощь: исповедуют, причащают, соборуют, молятся с людьми и за них, беседуют с ними.
"На войне нужен священник, его труд очень востребован, военнослужащие хотят, чтобы он был с ними. Людям важно духовное осмысление подвига, вообще своей службы, чтобы понимать, зачем рискуют жизнью. Здесь и приходят слова Евангелия: "Положить жизнь за други своя", - заключил собеседник агентства.
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток"
29 марта, 15:59
 
РелигияРоссияРаботиноВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
