16:26 11.10.2025 (обновлено: 21:39 11.10.2025)
Столтенберг сделал заявление о Путине
в мире
россия
владимир путин
йенс столтенберг
россия
Столтенберг сделал заявление о Путине

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о беседах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на его мемуары.

Он рассказал, что впервые в Москве оказался в 2001 году, когда был премьером Норвегии, добавил, что в дальнейшем у него сложилось впечатление, что Путин — трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек.
"В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере", — сказал он.

Столтенберг отметил, что глава России всегда был хорошо подготовлен и добавил, что с русскими можно сотрудничать.
Президент США Дональд Трамп называл ранее российского коллегу "сильным парнем" и "профессионалом".
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обзывал Зеленского
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обзывал Зеленского
В мире, Россия, Владимир Путин, Йенс Столтенберг
 
 
