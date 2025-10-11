https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047661066.html
ВСУ потеряли до 90 процентов штурмовиков во время атаки в Сумской области
ВСУ потеряли до 90 процентов штурмовиков во время атаки в Сумской области - РИА Новости, 11.10.2025
ВСУ потеряли до 90 процентов штурмовиков во время атаки в Сумской области
До 90% штурмовиков потеряли 225-й полк и 71-я бригада ВСУ во время атаки в районе Алексеевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых...
225-й полк и 71-я бригада ВСУ потеряли до 90% штурмовиков в Сумской области