ВСУ потеряли до 90 процентов штурмовиков во время атаки в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 11.10.2025
ВСУ потеряли до 90 процентов штурмовиков во время атаки в Сумской области
До 90% штурмовиков потеряли 225-й полк и 71-я бригада ВСУ во время атаки в районе Алексеевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых...
2025-10-11T06:39:00+03:00
2025-10-11T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
алексеевка
сумская область
2025
Военнослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. До 90% штурмовиков потеряли 225-й полк и 71-я бригада ВСУ во время атаки в районе Алексеевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка и четыре в прилегающих лесополосах силами 71-й отдельной егерской бригады", - сказал собеседник агентства.
"Комплексным огневым поражением все атаки отражены, уничтожено до 90% личного состава вражеских штурмовых групп и ББМ "Хамви", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
