Российские вертолетчики уничтожили боевиков и опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские военные вертолетчики уничтожили боевиков и опорный пункт ВСУ в зоне действий группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром базирования, отметили в МО РФ.
"Согласно докладам авиационного наводчика, в результате удара личный состав противника был уничтожен", - подчеркивает российское военное ведомство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18