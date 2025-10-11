Рейтинг@Mail.ru
Российские вертолетчики уничтожили боевиков и опорный пункт ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 11.10.2025
Российские вертолетчики уничтожили боевиков и опорный пункт ВСУ
Российские военные вертолетчики уничтожили боевиков и опорный пункт ВСУ в зоне действий группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2025
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские военные вертолетчики уничтожили боевиков и опорный пункт ВСУ в зоне действий группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром базирования, отметили в МО РФ.
"Согласно докладам авиационного наводчика, в результате удара личный состав противника был уничтожен", - подчеркивает российское военное ведомство.
