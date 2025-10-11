Расчет БПЛА группировки "Центр" за три месяца уничтожил 20 дронов ВСУ

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Расчет БПЛА Вооруженных сил России за три месяца смог уничтожить около 20 тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" с помощью FPV-дронов на красноармейском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".

"С земли докладывают, что в каком-то направлении слышат то, что уходит "Баба-Яга". Мы туда сразу направляем "глаза" - коптер (разведчик - ред.). Если удалось подтвердить цель, расчет FPV поднимает дрон, и стараемся уничтожать. Я на три месяца заходил на боевую задачу - и за три месяца было поражено около 20 единиц", - сообщил собеседник агентства.