Расчет БПЛА группировки "Центр" за три месяца уничтожил 20 дронов ВСУ

Специальная военная операция на Украине
 
04:06 11.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Расчет БПЛА Вооруженных сил России за три месяца смог уничтожить около 20 тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" с помощью FPV-дронов на красноармейском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".
"С земли докладывают, что в каком-то направлении слышат то, что уходит "Баба-Яга". Мы туда сразу направляем "глаза" - коптер (разведчик - ред.). Если удалось подтвердить цель, расчет FPV поднимает дрон, и стараемся уничтожать. Я на три месяца заходил на боевую задачу - и за три месяца было поражено около 20 единиц", - сообщил собеседник агентства.
"Дава" добавил, что ему удавалось уничтожить вражескую "Бабу-Ягу" с помощью сброса взрывного устройства с квадрокоптера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
