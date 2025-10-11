https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047653208.html
Расчет БПЛА группировки "Центр" за три месяца уничтожил 20 дронов ВСУ
Расчет БПЛА группировки "Центр" за три месяца уничтожил 20 дронов ВСУ - РИА Новости, 11.10.2025
Расчет БПЛА группировки "Центр" за три месяца уничтожил 20 дронов ВСУ
Расчет БПЛА Вооруженных сил России за три месяца смог уничтожить около 20 тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" с помощью FPV-дронов на красноармейском направлении в... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T04:06:00+03:00
2025-10-11T04:06:00+03:00
2025-10-11T04:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044526083_0:81:2895:1709_1920x0_80_0_0_6192e28fe641640fb8d0c613009b5025.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044526083_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_2ba3ee8c7c4fa17ba60013353f60ec97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА группировки "Центр" за три месяца уничтожил 20 дронов ВСУ
Расчет БПЛА группировки "Центр" за три месяца уничтожил 20 дронов ВСУ "Баба-Яга"
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Расчет БПЛА Вооруженных сил России за три месяца смог уничтожить около 20 тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" с помощью FPV-дронов на красноармейском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".
"С земли докладывают, что в каком-то направлении слышат то, что уходит "Баба-Яга". Мы туда сразу направляем "глаза" - коптер (разведчик - ред.). Если удалось подтвердить цель, расчет FPV поднимает дрон, и стараемся уничтожать. Я на три месяца заходил на боевую задачу - и за три месяца было поражено около 20 единиц", - сообщил собеседник агентства.
"Дава" добавил, что ему удавалось уничтожить вражескую "Бабу-Ягу" с помощью сброса взрывного устройства с квадрокоптера.