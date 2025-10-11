Роспотребнадзор рассказал, какие продукты лучше не покупать

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Картофель с зелеными пятнами, морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой и увядшую зелень не стоит покупать в магазинах и на рынках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там отметили, что плодоовощную продукцию нужно приобретать только в местах, где соблюдаются необходимые условия хранения: хорошая вентиляция, наличие холодильных камер для скоропортящихся товаров и отдельные лотки для каждого вида продукции.

"Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, необходимо тщательно мыть продукты. Особенно это касается сухофруктов - их следует не только промыть, но и вымочить в чистой воде перед употреблением", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что к признакам, которые могут свидетельствовать о плохом качестве продукции, относятся плесень, гнилостные пятна, механические повреждения или следы химической обработки.

"Не употребляйте в пищу продукты с изменённым вкусом или запахом - это может указывать на неправильное хранение. Необычный цвет, черные пятна или темно-оливковые отметины могут свидетельствовать о грибковых заболеваниях", - рекомендуют в Роспотребнадзоре

Также следует насторожиться, если мякоть имеет нехарактерную упругость или излишнюю мягкость, а еще разжиженную консистенцию с признаками загнивания, добавили в ведомстве.

"Лучше не покупать картофель с зелеными пятнами (содержит соланин), морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой, помятые или перезрелые арбузы и дыни, подмороженные или морщинистые огурцы, поврежденные томаты с прилипшей землей, ягоды с механическими повреждениями или чрезмерной влажностью, увядшую зелень", - отметили в ведомстве.

Большинство овощей и фруктов лучше хранить в холодильнике, за исключением бананов - они портятся на холоде, указали в Роспотребнадзоре.

"Некоторые продукты теряют вкусовые качества при хранении в холодильнике, поэтому за несколько часов до употребления их стоит достать из него", - рассказали в пресс-службе.