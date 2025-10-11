Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты лучше не покупать - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 11.10.2025 (обновлено: 05:54 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/rospotrebnadzor-2047650634.html
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты лучше не покупать
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты лучше не покупать - РИА Новости, 11.10.2025
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты лучше не покупать
Картофель с зелеными пятнами, морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой и увядшую зелень не стоит покупать в магазинах и на рынках, РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T03:13:00+03:00
2025-10-11T05:54:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101656/58/1016565841_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_8b798e07f45fa038df4cc8dea0276995.jpg
https://ria.ru/20250927/khurma-2044735037.html
https://ria.ru/20250529/ovoschi-2019686923.html
https://ria.ru/20250906/konservirovanie-2040126943.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101656/58/1016565841_158:0:1842:1263_1920x0_80_0_0_a629e050a612846a1c5f7cb777430314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты лучше не покупать

Картофель с пятнами. Роспотребнадзор назвал продукты, которые нельзя покупать

© Fotolia / Aleksandar MijatovicПрилавок с фруктами на рынке
Прилавок с фруктами на рынке - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Fotolia / Aleksandar Mijatovic
Прилавок с фруктами на рынке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Картофель с зелеными пятнами, морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой и увядшую зелень не стоит покупать в магазинах и на рынках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там отметили, что плодоовощную продукцию нужно приобретать только в местах, где соблюдаются необходимые условия хранения: хорошая вентиляция, наличие холодильных камер для скоропортящихся товаров и отдельные лотки для каждого вида продукции.
Хурма - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы
27 сентября, 03:50
"Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, необходимо тщательно мыть продукты. Особенно это касается сухофруктов - их следует не только промыть, но и вымочить в чистой воде перед употреблением", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что к признакам, которые могут свидетельствовать о плохом качестве продукции, относятся плесень, гнилостные пятна, механические повреждения или следы химической обработки.
"Не употребляйте в пищу продукты с изменённым вкусом или запахом - это может указывать на неправильное хранение. Необычный цвет, черные пятна или темно-оливковые отметины могут свидетельствовать о грибковых заболеваниях", - рекомендуют в Роспотребнадзоре.
Также следует насторожиться, если мякоть имеет нехарактерную упругость или излишнюю мягкость, а еще разжиженную консистенцию с признаками загнивания, добавили в ведомстве.
Зелень - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени
29 мая, 03:03
"Лучше не покупать картофель с зелеными пятнами (содержит соланин), морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой, помятые или перезрелые арбузы и дыни, подмороженные или морщинистые огурцы, поврежденные томаты с прилипшей землей, ягоды с механическими повреждениями или чрезмерной влажностью, увядшую зелень", - отметили в ведомстве.
Большинство овощей и фруктов лучше хранить в холодильнике, за исключением бананов - они портятся на холоде, указали в Роспотребнадзоре.
"Некоторые продукты теряют вкусовые качества при хранении в холодильнике, поэтому за несколько часов до употребления их стоит достать из него", - рассказали в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что самые полезные овощи и фрукты - это местные и сезонные, поскольку чем меньше времени проходит между сбором урожая и употреблением продуктов в пищу, тем больше полезных веществ они сохраняют.
Заготовка огурцов на дачном участке - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Роспотребнадзор рассказал о необходимых мерах при домашнем консервировании
6 сентября, 03:14
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала