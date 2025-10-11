В Реутове вручили награды за вклад в укрепление семейных ценностей

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В подмосковном Реутове прошла встреча главы городского округа Филиппа Науменко, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с представителями многодетных семей наукограда, в рамках которой были вручены награды за вклад в укрепление семейных ценностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Во встрече также принял участие епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

В пресс-службе отметили, что семьи поделились секретами воспитания и поговорили об успехах ребят, которые отлично учатся, занимаются спортом, творчеством. Для детей были подготовлены мастер-классы по росписи пряников, созданию букетов из сладостей и набора для семейного чаепития.

"На встрече обсуждались вопросы государственной поддержки многодетных семей в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, профессионального обучения и повышения квалификации для многодетных родителей города. Также важной темой стало использование материнского капитала при оплате дополнительного образования детей. Был задан и вопрос о реконструкции Центрального парка в следующем году", — говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание уделили актуальным мерам поддержки. В Реутове сегодня более тысячи многодетных семей, и все прозвучавшие на встрече инициативы по улучшению федеральных, региональных и муниципальных программ будут детально проработаны.

"Одним из участников встречи стал многодетный отец, действующий участник специальной военной операции, который приехал в отпуск, чтобы присутствовать на свадьбе старшего сына", — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в регионе проживают 114 тысяч многодетных семей, которые воспитывают свыше 368 тысяч детей.