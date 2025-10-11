Рейтинг@Mail.ru
В Реутове вручили награды за вклад в укрепление семейных ценностей - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/reutov-2047725671.html
В Реутове вручили награды за вклад в укрепление семейных ценностей
В Реутове вручили награды за вклад в укрепление семейных ценностей - РИА Новости, 11.10.2025
В Реутове вручили награды за вклад в укрепление семейных ценностей
В подмосковном Реутове прошла встреча главы городского округа Филиппа Науменко, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с представителями многодетных семей... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T20:10:00+03:00
2025-10-11T20:10:00+03:00
реутов
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43047/81/430478135_0:61:600:399_1920x0_80_0_0_4cec82dd4d0f3e945fc06ad2a3ad3075.jpg
https://ria.ru/20251011/vorobev-2047703349.html
реутов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43047/81/430478135_45:0:577:399_1920x0_80_0_0_eac66ddec303791638c15311162573b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реутов, московская область (подмосковье)
Реутов, Московская область (Подмосковье)
В Реутове вручили награды за вклад в укрепление семейных ценностей

Науменко и Брынцалов встретились с многодетными семьями подмосковного Реутова

© Фото : Администрация городского округа РеутовХрам Казанской Иконы Божией Матери в Реутове
Храм Казанской Иконы Божией Матери в Реутове - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Администрация городского округа Реутов
Храм Казанской Иконы Божией Матери в Реутове . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В подмосковном Реутове прошла встреча главы городского округа Филиппа Науменко, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с представителями многодетных семей наукограда, в рамках которой были вручены награды за вклад в укрепление семейных ценностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Во встрече также принял участие епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.
В пресс-службе отметили, что семьи поделились секретами воспитания и поговорили об успехах ребят, которые отлично учатся, занимаются спортом, творчеством. Для детей были подготовлены мастер-классы по росписи пряников, созданию букетов из сладостей и набора для семейного чаепития.
"На встрече обсуждались вопросы государственной поддержки многодетных семей в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, профессионального обучения и повышения квалификации для многодетных родителей города. Также важной темой стало использование материнского капитала при оплате дополнительного образования детей. Был задан и вопрос о реконструкции Центрального парка в следующем году", — говорится в сообщении.
Кроме того, особое внимание уделили актуальным мерам поддержки. В Реутове сегодня более тысячи многодетных семей, и все прозвучавшие на встрече инициативы по улучшению федеральных, региональных и муниципальных программ будут детально проработаны.
"Одним из участников встречи стал многодетный отец, действующий участник специальной военной операции, который приехал в отпуск, чтобы присутствовать на свадьбе старшего сына", — уточнили в пресс-службе.
Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в регионе проживают 114 тысяч многодетных семей, которые воспитывают свыше 368 тысяч детей.
Ранее, 9 октября, Мособлдума приняла закон об установлении в Подмосковье нового праздника - Дня многодетной семьи. По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, праздник будет отмечаться 11 октября, когда православная церковь отмечает память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Воробьев: в Подмосковье впервые отмечается День многодетной семьи
Вчера, 15:39
 
РеутовМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала