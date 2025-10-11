https://ria.ru/20251011/rassledovanie-2047657512.html
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья - РИА Новости, 11.10.2025
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
В деле обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T05:18:00+03:00
2025-10-11T05:18:00+03:00
2025-10-11T05:18:00+03:00
происшествия
москва
рязанская область
маргарита симоньян
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20250513/simonjan-2016766799.html
https://ria.ru/20241217/pokushenie-1989671867.html
москва
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, рязанская область, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Москва, Рязанская область, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
В деле о подготовке покушения на Симоньян появилась статья о возбуждении вражды
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В деле обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Отмечается, что некоторым из фигурантов дела предъявили обвинения части 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти или вражды).
Кроме того, часть из них получили обвинения по статьям части 2 статьи 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а также некоторым, в зависимости от роли, вменяется часть 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), часть 2 статьи 213 (Хулиганство), статья 162 (Разбой).
Летом 2023 года ФСБ
сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян
и Ксении Собчак
.
В Москве
и Рязанской области
были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ
за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяется нападение на иностранцев.