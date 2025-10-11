В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В деле обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что некоторым из фигурантов дела предъявили обвинения части 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти или вражды).

Кроме того, часть из них получили обвинения по статьям части 2 статьи 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а также некоторым, в зависимости от роли, вменяется часть 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), часть 2 статьи 213 (Хулиганство), статья 162 (Разбой).

Ксении Собчак. Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян