В Электростали вспыхнул пожар в складском здании
В Электростали вспыхнул пожар в складском здании - РИА Новости, 11.10.2025
В Электростали вспыхнул пожар в складском здании
Пожар в складском здании тушат в подмосковной Электростали, спасатели защищают от огня соседние здания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T10:29:00+03:00
2025-10-11T10:29:00+03:00
2025-10-11T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
электросталь
россия
электросталь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Электросталь, Россия
В Электростали вспыхнул пожар в складском здании
