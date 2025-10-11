https://ria.ru/20251011/pozhar-2047645198.html
В Красноярском крае из горящего дома эвакуировали людей
В Красноярском крае из горящего дома эвакуировали людей - РИА Новости, 11.10.2025
В Красноярском крае из горящего дома эвакуировали людей
Из горящего на площади 2 тысячи "квадратов" дома в Красноярском крае эвакуировались 200 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T01:12:00+03:00
2025-10-11T01:12:00+03:00
2025-10-11T01:12:00+03:00
происшествия
сосновоборск
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047643632_0:81:489:356_1920x0_80_0_0_f502a7be10213518db257ca14d58a8d8.jpg
https://ria.ru/20251010/pozhar-2047562783.html
сосновоборск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047643632_0:35:489:402_1920x0_80_0_0_9f55065e752137cab574c566ac627c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сосновоборск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сосновоборск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае из горящего дома эвакуировали людей
Из горящего дома в Сосновоборске эвакуировали 200 человек