https://ria.ru/20251011/posolstvo-2047725992.html
Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара на фоне протестов
Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара на фоне протестов - РИА Новости, 11.10.2025
Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара на фоне протестов
Посольство России на Мадагаскаре на фоне происходящих в стране протестов советует россиянам в целях безопасности воздержаться от поездок в центр столицы... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T20:12:00+03:00
2025-10-11T20:12:00+03:00
2025-10-11T20:12:00+03:00
в мире
мадагаскар
антананариву (город)
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047725180_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_4ab14bd1ec705d461ff0c7ea883aee22.jpg
https://ria.ru/20251011/prezident-2047720422.html
мадагаскар
антананариву (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047725180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8e65c59f90442a99d20ca0f58176bd20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадагаскар, антананариву (город), россия, оон
В мире, Мадагаскар, Антананариву (город), Россия, ООН
Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара на фоне протестов
Дипмиссия РФ советует россиянам не посещать центр Антананариву на фоне протестов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Посольство России на Мадагаскаре на фоне происходящих в стране протестов советует россиянам в целях безопасности воздержаться от поездок в центр столицы Антананариву и посещения общественных мест.
В субботу журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники объявил, что президент Мадагаскара
Андри Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву
.
"Уважаемые росграждане! Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Посольство добавило, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости экстренной помощи россияне могут круглосуточно обращаться в дипмиссию РФ
по телефону экстренной связи: +261 38 25 980 40.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны заявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН
, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека, и более 100 получили ранения. МИД республики опровергает эти данные.