Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара на фоне протестов

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Посольство России на Мадагаскаре на фоне происходящих в стране протестов советует россиянам в целях безопасности воздержаться от поездок в центр столицы Антананариву и посещения общественных мест.

"Уважаемые росграждане! Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны заявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.