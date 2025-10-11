Рейтинг@Mail.ru
Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара на фоне протестов - РИА Новости, 11.10.2025
20:12 11.10.2025
Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара на фоне протестов
Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара на фоне протестов
Посольство России на Мадагаскаре на фоне происходящих в стране протестов советует россиянам в целях безопасности воздержаться от поездок в центр столицы...
2025-10-11T20:12:00+03:00
2025-10-11T20:12:00+03:00
в мире
мадагаскар
антананариву (город)
россия
оон
мадагаскар
антананариву (город)
россия
в мире, мадагаскар, антананариву (город), россия, оон
В мире, Мадагаскар, Антананариву (город), Россия, ООН
Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара на фоне протестов

Дипмиссия РФ советует россиянам не посещать центр Антананариву на фоне протестов

© Getty Images / Anadolu/Rafalia HenitsoaВоенные во время протестов на Мадагаскаре
Военные во время протестов на Мадагаскаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Rafalia Henitsoa
Военные во время протестов на Мадагаскаре
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Посольство России на Мадагаскаре на фоне происходящих в стране протестов советует россиянам в целях безопасности воздержаться от поездок в центр столицы Антананариву и посещения общественных мест.
В субботу журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники объявил, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне протестов покинул Антананариву.
"Уважаемые росграждане! Ввиду складывающейся ситуации в целях вашей безопасности посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Посольство добавило, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости экстренной помощи россияне могут круглосуточно обращаться в дипмиссию РФ по телефону экстренной связи: +261 38 25 980 40.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны заявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека, и более 100 получили ранения. МИД республики опровергает эти данные.
Андри Радзуэлина - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестов, сообщили СМИ
Вчера, 18:59
 
В миреМадагаскарАнтананариву (город)РоссияООН
 
 
