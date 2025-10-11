Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:50 11.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, местами небольшие дожди и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода, небольшие дожди и до +12 ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшаяся с севера на юг через центральное облако Европейской России. В Москве преимущественно облачная погода, местами небольшие дожди, а днем 10-12 градусов тепла. В Подмосковье от плюс 8 до плюс 13. Такие температуры близки к климатической норме этого дня октября", - сказал Леус.
Тревожный октябрь: погода готовит еще два сюрприза
30 сентября, 18:52
Тревожный октябрь: погода готовит еще два сюрприза
30 сентября, 18:52
Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, несильный, скорость его от 3 до 8 метров в секунду.
"А вот атмосферное давление ниже нормы, оно пока продолжает падать. К вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба", - добавил синоптик.
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте
3 октября, 15:16
Вильфанд рассказал, какая погода будет в России в марте
3 октября, 15:16
 
Москва Московская область (Подмосковье) Михаил Леус Общество
 
 
