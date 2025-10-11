Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие дожди и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшаяся с севера на юг через центральное облако Европейской России. В Москве преимущественно облачная погода, местами небольшие дожди, а днем 10-12 градусов тепла. В Подмосковье от плюс 8 до плюс 13. Такие температуры близки к климатической норме этого дня октября", - сказал Леус

Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, несильный, скорость его от 3 до 8 метров в секунду.