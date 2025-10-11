Рейтинг@Mail.ru
Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиасообщения с США - РИА Новости, 11.10.2025
02:35 11.10.2025
Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиасообщения с США
Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиасообщения с США - РИА Новости, 11.10.2025
Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиасообщения с США
Переговоры о возобновлении авиаперелетов в США могут продлиться до конца октября, сообщил газете "Известия" глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 11.10.2025
2025
в мире, сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф
В мире, США, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиасообщения с США

Карасин: переговоры об авиаперелетах в США могут продлиться до ноября

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Переговоры о возобновлении авиаперелетов в США могут продлиться до конца октября, сообщил газете "Известия" глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Это (восстановление прямого авиасообщения между РФ и США - ред.) один из важных вопросов наряду с нормализацией деятельности наших дипломатических представителей: я имею в виду и посольств, и генеральных консульств на территории Соединенных Штатов. Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября. Мы, я надеюсь, узнаем об этих результатах", - заявил газете "Известия" Карасин.
Путин рассказал о контактах России и США
Вчера, 15:48
Вчера, 15:48
 
В миреСШАРоссияГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
