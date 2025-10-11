Рейтинг@Mail.ru
В Нотр-Даме нашли записку с просьбой не открывать собор во избежание резни
18:52 11.10.2025
В Нотр-Даме нашли записку с просьбой не открывать собор во избежание резни
В Нотр-Даме нашли записку с просьбой не открывать собор во избежание резни
В Нотр-Даме нашли записку с просьбой не открывать собор во избежание резни

В Нотр-Даме нашли анонимную записку с просьбой не открывать собор. Подробности

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Париже
Автомобиль полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Служитель собора Парижской Богоматери обнаружил в соборе анонимную записку с просьбой не открывать его 11 и 12 октября во избежание "резни", французская полиция обыскала здание, пишет издание Figaro со ссылкой на полицию и само послание.
"Не открывайте собор 11 и 12 октября. Там будут иностранные гости, которые в последние дни с помощью других посетителей уже спрятали в соборе ножи. Они устроят резню. Пожалуйста, не открывайте собор", - цитирует издание текст записки.
Акция протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Макрон, уходи!" В Париже прошла акция протеста против властей
Вчера, 18:24
Отмечается, что префектура полиции Парижа провела в соборе обыск после сообщения о записке, однако заключила, что угроз безопасности в ходе проверки обнаружено не было. Управляющие собора, по данным издания, еще не решили, станут ли обращаться к правоохранителям с жалобой для последующего разбирательства.
Издание также указывает, что ранее аналогичная записка о якобы грядущем нападении была обнаружена в Нотр-Дам в апреле - тогда за угрозами ничего не последовало.
Триумфальная арка в Париже - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Париже адвокат осквернила Могилу Неизвестного Солдата
10 октября, 15:00
 
