В Нотр-Даме нашли записку с просьбой не открывать собор во избежание резни

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Служитель собора Парижской Богоматери обнаружил в соборе анонимную записку с просьбой не открывать его 11 и 12 октября во избежание "резни", французская полиция обыскала здание, пишет издание Figaro со ссылкой на полицию и само послание.
"Не открывайте собор 11 и 12 октября. Там будут иностранные гости, которые в последние дни с помощью других посетителей уже спрятали в соборе ножи. Они устроят резню. Пожалуйста, не открывайте собор", - цитирует издание текст записки.
Отмечается, что префектура полиции Парижа провела в соборе обыск после сообщения о записке, однако заключила, что угроз безопасности в ходе проверки обнаружено не было. Управляющие собора, по данным издания, еще не решили, станут ли обращаться к правоохранителям с жалобой для последующего разбирательства.
Издание также указывает, что ранее аналогичная записка о якобы грядущем нападении была обнаружена в Нотр-Дам в апреле - тогда за угрозами ничего не последовало.
