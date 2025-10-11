Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: специалисты Единого центра обработали свыше 11 тысяч обращений - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/ovchinskiy-2047585090.html
Овчинский: специалисты Единого центра обработали свыше 11 тысяч обращений
Овчинский: специалисты Единого центра обработали свыше 11 тысяч обращений - РИА Новости, 11.10.2025
Овчинский: специалисты Единого центра обработали свыше 11 тысяч обращений
Специалисты московского Единого контактного центра (ЕКЦ) в третьем квартале обработали свыше 11 тысяч обращений горожан, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T09:00:00+03:00
2025-10-11T09:00:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:404:2048:1940_1920x0_80_0_0_b3663a226e7ba70a4cbc03d82d989b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: специалисты Единого центра обработали свыше 11 тысяч обращений

Овчинский: специалисты Единого центра обработали более 11 тысяч обращений

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты московского Единого контактного центра (ЕКЦ) в третьем квартале обработали свыше 11 тысяч обращений горожан, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что основным приоритетом в работе центра является оперативная и эффективная обработка запросов.
"Почти все поступившие обращения – 98 процентов – были разрешены в течение одного рабочего дня. Кроме того, среднее время решения сложных вопросов, требующих межведомственного взаимодействия, сократилось на 20 процентов. По результатам опросов, 94 процента респондентов остались довольны качеством предоставленных услуг. Рост положительных отзывов в адрес ЕКЦ подтверждает эффективность выбранного подхода к работе с обращениями граждан", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Обратную связь от жителей постоянно анализируют. Данные используют для
формирования практических предложений по совершенствованию градостроительной политики и развитию среды города, добавляется в пресс-релизе.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала