Овчинский: специалисты Единого центра обработали свыше 11 тысяч обращений

"Почти все поступившие обращения – 98 процентов – были разрешены в течение одного рабочего дня. Кроме того, среднее время решения сложных вопросов, требующих межведомственного взаимодействия, сократилось на 20 процентов. По результатам опросов, 94 процента респондентов остались довольны качеством предоставленных услуг. Рост положительных отзывов в адрес ЕКЦ подтверждает эффективность выбранного подхода к работе с обращениями граждан", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.