Овчинский: специалисты Единого центра обработали свыше 11 тысяч обращений
Специалисты московского Единого контактного центра (ЕКЦ) в третьем квартале обработали свыше 11 тысяч обращений горожан, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 11.10.2025
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты московского Единого контактного центра (ЕКЦ) в третьем квартале обработали свыше 11 тысяч обращений горожан, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что основным приоритетом в работе центра является оперативная и эффективная обработка запросов.
"Почти все поступившие обращения – 98 процентов – были разрешены в течение одного рабочего дня. Кроме того, среднее время решения сложных вопросов, требующих межведомственного взаимодействия, сократилось на 20 процентов. По результатам опросов, 94 процента респондентов остались довольны качеством предоставленных услуг. Рост положительных отзывов в адрес ЕКЦ подтверждает эффективность выбранного подхода к работе с обращениями граждан", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Обратную связь от жителей постоянно анализируют. Данные используют для
формирования практических предложений по совершенствованию градостроительной политики и развитию среды города, добавляется в пресс-релизе.