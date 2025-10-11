Превращалась в "попрошайку" и ловила преступников. История легенды милиции

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Долгое время этот район имел дурную славу — сюда даже днем опасались соваться. Однако в начале 1930-х никто и подумать не мог, кто победит здесь бандитизм. Удивительная история Паулины Онушонок, ставшей первой начальницей отдела милиции в СССР.

Штурмовала Зимний

В девичестве Паулина носила фамилию Сеглина. Она родилась в 1892 году в Лифляндской губернии в бедной крестьянской семье.

Девочке с ранних лет приходилось подрабатывать, чтобы семье хватало средств хотя бы на скудную пищу.

Во время революции 1905 года Паулина, уставшая от голодной и бедной жизни, примкнула к революционному движению. Уже в 13 лет она участвовала в поджогах усадеб баронов.

После подавления восстания семья переехала в Ригу. Там девушка познакомилась со своим будущим мужем Дмитрием Онушонком.

В 1917 году она вступила в партию большевиков. И, например, участвовала в штурме Зимнего дворца.

Боролась с контрабандистами и диверсантами

Вскоре Онушонок поступила на службу в ВЧК, став одной из первых 120 сотрудников этой организации. В 1928-м ее назначили начальником Кингисеппского уездного отделения уголовного розыска.

Это был первый случай в советской истории, когда женщине доверили столь высокий пост в правоохранительной системе.

В то время в уезде сложилась напряженная криминогенная обстановка из-за близости к границе, что привлекало контрабандистов и диверсантов. Онушонок поручили улучшить работу милиции. Она начала с внедрения строгой дисциплины в коллективе.

Отделение стало одним из лучших в стране. На ее успехи обратили внимание в Ленинграде: в 1929 году Паулину вызвали в Смольный на прием к первому секретарю обкома Сергею Кирову.

После этого Паулина становится начальником 11-го отделения ленинградской милиции — впервые столь высокий пост доверили женщине.

Сама выслеживала преступников

Паулине сразу поставили сложную задачу: побороть преступность Лиговки.

Название району дал Лиговский канал, который в XVIII веке соединял Петербург с Красносельской бумажной фабрикой. Однако известность приобрел из-за другого.

"До вечера шуба ваша, позже — наша", — гласил негласный закон Лиговки тех лет.

Онушонок объявила войну криминалу. С матерыми преступниками она боролась проверенными методами: создала сеть информаторов. И лично внедрилась в криминальную среду.

Переодеваясь в лохмотья, по вечерам она под видом попрошайки отправлялась на рейд по самым злачным местам Ленинграда. Бандиты не стеснялись присутствия какой-то бродяжки, поэтому открыто обсуждали планы. Им и в голову не могло прийти, что перед ними начальник отдела милиции.

Паулина же внимательно вслушивалась в их беседы и запоминала все подробности. Это помогало ловить разбойников и воров с поличным.

Превратила Лиговку в "благоустроенный рабочий бульвар"

Через полгода Лиговка преобразилась — почти все преступники разбежались, отправились в колонии или были застрелены.

"В короткий срок буйная, шумная Лиговка превратилась в благоустроенный рабочий бульвар — и в этом огромная ваша заслуга", — писала работница фабрики имени Анисимова Паулине Онушонок.

За заслуги Онушонок подарили именной маузер и вручили знак "Почетный работник рабоче-крестьянской милиции". А в 1933 году ее удостоили высокой и редкой для женщин того времени награды — ордена Трудового Красного Знамени.

Много сделала Онушонок и для борьбы с беспризорностью. Милиционер очень любила детей, хотя своих родить не могла. Вместе с мужем они стали родителями шести приемных. Паулине удавалось совмещать воспитание с опасной работой.