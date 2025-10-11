Рейтинг@Mail.ru
Превращалась в "попрошайку" и ловила преступников. История легенды милиции - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/onushonok-2046824556.html
Превращалась в "попрошайку" и ловила преступников. История легенды милиции
Превращалась в "попрошайку" и ловила преступников. История легенды милиции - РИА Новости, 11.10.2025
Превращалась в "попрошайку" и ловила преступников. История легенды милиции
Долгое время этот район имел дурную славу — сюда даже днем опасались соваться. Однако в начале 1930-х никто и подумать не мог, кто победит здесь бандитизм... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:27:00+03:00
2025-10-11T08:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570822768_0:190:549:499_1920x0_80_0_0_37cf99c960ad0e6708fd21f7bb76f9dc.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570822768_0:66:549:478_1920x0_80_0_0_db316581e5e1ce94bf9580c85e33b95a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Превращалась в "попрошайку" и ловила преступников. История легенды милиции

© Фото : УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-ПетербургаНачальник 11-го отделения милиции Ленинграда Паулина Онушонок
Начальник 11-го отделения милиции Ленинграда Паулина Онушонок - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга
Начальник 11-го отделения милиции Ленинграда Паулина Онушонок
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Долгое время этот район имел дурную славу — сюда даже днем опасались соваться. Однако в начале 1930-х никто и подумать не мог, кто победит здесь бандитизм. Удивительная история Паулины Онушонок, ставшей первой начальницей отдела милиции в СССР.

Штурмовала Зимний

В девичестве Паулина носила фамилию Сеглина. Она родилась в 1892 году в Лифляндской губернии в бедной крестьянской семье.
Девочке с ранних лет приходилось подрабатывать, чтобы семье хватало средств хотя бы на скудную пищу.
Во время революции 1905 года Паулина, уставшая от голодной и бедной жизни, примкнула к революционному движению. Уже в 13 лет она участвовала в поджогах усадеб баронов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетербург в дни революции 1905 года
Петербург в дни революции 1905 года - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петербург в дни революции 1905 года
После подавления восстания семья переехала в Ригу. Там девушка познакомилась со своим будущим мужем Дмитрием Онушонком.
В 1917 году она вступила в партию большевиков. И, например, участвовала в штурме Зимнего дворца.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкШтурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года
Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года

Боролась с контрабандистами и диверсантами

Вскоре Онушонок поступила на службу в ВЧК, став одной из первых 120 сотрудников этой организации. В 1928-м ее назначили начальником Кингисеппского уездного отделения уголовного розыска.
Это был первый случай в советской истории, когда женщине доверили столь высокий пост в правоохранительной системе.
В то время в уезде сложилась напряженная криминогенная обстановка из-за близости к границе, что привлекало контрабандистов и диверсантов. Онушонок поручили улучшить работу милиции. Она начала с внедрения строгой дисциплины в коллективе.
Отделение стало одним из лучших в стране. На ее успехи обратили внимание в Ленинграде: в 1929 году Паулину вызвали в Смольный на прием к первому секретарю обкома Сергею Кирову.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Киров
Сергей Киров - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Киров
После этого Паулина становится начальником 11-го отделения ленинградской милиции — впервые столь высокий пост доверили женщине.

Сама выслеживала преступников

Паулине сразу поставили сложную задачу: побороть преступность Лиговки.
Название району дал Лиговский канал, который в XVIII веке соединял Петербург с Красносельской бумажной фабрикой. Однако известность приобрел из-за другого.
"До вечера шуба ваша, позже — наша", — гласил негласный закон Лиговки тех лет.
© РИА Новости / Е. Стопалов | Перейти в медиабанкСотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Е. Стопалов
Перейти в медиабанк
Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Онушонок объявила войну криминалу. С матерыми преступниками она боролась проверенными методами: создала сеть информаторов. И лично внедрилась в криминальную среду.
Переодеваясь в лохмотья, по вечерам она под видом попрошайки отправлялась на рейд по самым злачным местам Ленинграда. Бандиты не стеснялись присутствия какой-то бродяжки, поэтому открыто обсуждали планы. Им и в голову не могло прийти, что перед ними начальник отдела милиции.
Паулина же внимательно вслушивалась в их беседы и запоминала все подробности. Это помогало ловить разбойников и воров с поличным.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБеспризорники играют в карты
Беспризорники играют в карты - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Беспризорники играют в карты

Превратила Лиговку в "благоустроенный рабочий бульвар"

Через полгода Лиговка преобразилась — почти все преступники разбежались, отправились в колонии или были застрелены.
"В короткий срок буйная, шумная Лиговка превратилась в благоустроенный рабочий бульвар — и в этом огромная ваша заслуга", — писала работница фабрики имени Анисимова Паулине Онушонок.
За заслуги Онушонок подарили именной маузер и вручили знак "Почетный работник рабоче-крестьянской милиции". А в 1933 году ее удостоили высокой и редкой для женщин того времени награды — ордена Трудового Красного Знамени.
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанкРазрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
Разрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
Разрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
Много сделала Онушонок и для борьбы с беспризорностью. Милиционер очень любила детей, хотя своих родить не могла. Вместе с мужем они стали родителями шести приемных. Паулине удавалось совмещать воспитание с опасной работой.
Дослужилась Паулина до полковника и в этом звании вышла на пенсию. Легенда милиции ушла из жизни 5 мая 1982 года в возрасте 90 лет.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала