Превращалась в "попрошайку" и ловила преступников. История легенды милиции

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Долгое время этот район имел дурную славу — сюда даже днем опасались соваться. Однако в начале 1930-х никто и подумать не мог, кто победит здесь бандитизм. Удивительная история Паулины Онушонок, ставшей первой начальницей отдела милиции в СССР.
Штурмовала Зимний
В девичестве Паулина носила фамилию Сеглина. Она родилась в 1892 году в Лифляндской губернии в бедной крестьянской семье.
Девочке с ранних лет приходилось подрабатывать, чтобы семье хватало средств хотя бы на скудную пищу.
Во время революции 1905 года Паулина, уставшая от голодной и бедной жизни, примкнула к революционному движению. Уже в 13 лет она участвовала в поджогах усадеб баронов.
Петербург в дни революции 1905 года
После подавления восстания семья переехала в Ригу. Там девушка познакомилась со своим будущим мужем Дмитрием Онушонком.
В 1917 году она вступила в партию большевиков. И, например, участвовала в штурме Зимнего дворца.
Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года
Боролась с контрабандистами и диверсантами
Вскоре Онушонок поступила на службу в ВЧК, став одной из первых 120 сотрудников этой организации. В 1928-м ее назначили начальником Кингисеппского уездного отделения уголовного розыска.
Это был первый случай в советской истории, когда женщине доверили столь высокий пост в правоохранительной системе.
В то время в уезде сложилась напряженная криминогенная обстановка из-за близости к границе, что привлекало контрабандистов и диверсантов. Онушонок поручили улучшить работу милиции. Она начала с внедрения строгой дисциплины в коллективе.
Отделение стало одним из лучших в стране. На ее успехи обратили внимание в Ленинграде: в 1929 году Паулину вызвали в Смольный на прием к первому секретарю обкома Сергею Кирову.
После этого Паулина становится начальником 11-го отделения ленинградской милиции — впервые столь высокий пост доверили женщине.
Сама выслеживала преступников
Паулине сразу поставили сложную задачу: побороть преступность Лиговки.
Название району дал Лиговский канал, который в XVIII веке соединял Петербург с Красносельской бумажной фабрикой. Однако известность приобрел из-за другого.
"До вечера шуба ваша, позже — наша", — гласил негласный закон Лиговки тех лет.
© РИА Новости / Е. Стопалов | Перейти в медиабанкСотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Онушонок объявила войну криминалу. С матерыми преступниками она боролась проверенными методами: создала сеть информаторов. И лично внедрилась в криминальную среду.
Переодеваясь в лохмотья, по вечерам она под видом попрошайки отправлялась на рейд по самым злачным местам Ленинграда. Бандиты не стеснялись присутствия какой-то бродяжки, поэтому открыто обсуждали планы. Им и в голову не могло прийти, что перед ними начальник отдела милиции.
Паулина же внимательно вслушивалась в их беседы и запоминала все подробности. Это помогало ловить разбойников и воров с поличным.
Беспризорники играют в карты
Превратила Лиговку в "благоустроенный рабочий бульвар"
Через полгода Лиговка преобразилась — почти все преступники разбежались, отправились в колонии или были застрелены.
"В короткий срок буйная, шумная Лиговка превратилась в благоустроенный рабочий бульвар — и в этом огромная ваша заслуга", — писала работница фабрики имени Анисимова Паулине Онушонок.
За заслуги Онушонок подарили именной маузер и вручили знак "Почетный работник рабоче-крестьянской милиции". А в 1933 году ее удостоили высокой и редкой для женщин того времени награды — ордена Трудового Красного Знамени.
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанкРазрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
Разрушенный жилой дом на Лиговском проспекте в результате бомбежки Ленинграда
Много сделала Онушонок и для борьбы с беспризорностью. Милиционер очень любила детей, хотя своих родить не могла. Вместе с мужем они стали родителями шести приемных. Паулине удавалось совмещать воспитание с опасной работой.
Дослужилась Паулина до полковника и в этом звании вышла на пенсию. Легенда милиции ушла из жизни 5 мая 1982 года в возрасте 90 лет.