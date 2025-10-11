Рейтинг@Mail.ru
В Одессе зафиксировали снижение уровня интернет-подключения - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:49 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/odessa-2047649387.html
В Одессе зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
В Одессе зафиксировали снижение уровня интернет-подключения - РИА Новости, 11.10.2025
В Одессе зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в Одессе на фоне отключений электричества, сообщила международная служба мониторинга интернета... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T02:49:00+03:00
2025-10-11T02:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
https://ria.ru/20251010/kiev-2047459123.html
https://ria.ru/20251011/odessa-2047645735.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
В Одессе зафиксировали снижение уровня интернет-подключения

Доступ в Интернет значительно ухудшился в Одессе после перебоев со светом

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в Одессе на фоне отключений электричества, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в Telegram-канале.
"Показатели демонстрируют значительное снижение интернет-соединения в Одессе на Украине", - говорится в сообщении службы.
Мужчина на станции метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве
Вчера, 10:41
Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщило о перебоях со светом в Одессе.
В пятницу NetBlocks сообщила, что снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в нескольких регионах Украины на фоне введения властями отключений электроэнергии.
Одесса - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Одессе произошли перебои со светом
01:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала