В Одессе зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
В Одессе зафиксировали снижение уровня интернет-подключения - РИА Новости, 11.10.2025
В Одессе зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в Одессе на фоне отключений электричества, сообщила международная служба мониторинга интернета... РИА Новости, 11.10.2025
В Одессе зафиксировали снижение уровня интернет-подключения
Доступ в Интернет значительно ухудшился в Одессе после перебоев со светом