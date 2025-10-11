В Новосибирской области рабочий пострадал при пожаре

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Рабочий получил ожоги при пожаре в производственном здании в Новосибирской области, открытое горение уже ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Ранее ведомство сообщило, что металлический ангар и деревянная пристройка горят на производственном объекте в Новосибирской области на площади 1100 "квадратов".

"Пожар в Новосибирской области локализован на 1100 квадратных метрах. Пожарные отстояли часть производственного здания от перехода огня. По оперативной информации, один рабочий получил ожоги. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению привлекаются 43 человека и 14 единиц техники, в том числе автолестница и беспилотная авиационная система.