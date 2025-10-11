Нарышкин: уровень знаний истории у студентов российских вузов вырос

ТЮМЕНЬ, 11 окт - РИА Новости. Уровень знания истории у студентов российских вузов вырос, и принципиально важно сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Только вместе, объединив усилия, мы обретаем способность менять историческое образование к лучшему. Теперь принципиально важно сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования, предполагающей создание единого социально-гуманитарного ядра, в состав которого войдет и отечественная история", - подчеркнул Нарышкин.