11.10.2025
11:24 11.10.2025
Нарышкин: уровень знаний истории у студентов российских вузов вырос
Уровень знания истории у студентов российских вузов вырос, и принципиально важно сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели... РИА Новости, 11.10.2025
российское историческое общество
сергей нарышкин
россия
тюмень
валерий фальков
общество
россия
тюмень
российское историческое общество, сергей нарышкин, россия, тюмень, валерий фальков, общество
Российское историческое общество, Сергей Нарышкин, Россия, Тюмень, Валерий Фальков, Общество
Нарышкин: уровень знаний истории у студентов российских вузов вырос

Нарышкин оценил уровень знаний истории у российских студентов

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 11 окт - РИА Новости. Уровень знания истории у студентов российских вузов вырос, и принципиально важно сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он по видеосвязи выступил с приветствием к участникам проходящего в Тюмени Национального форума преподавателей истории.
Будущих историков надо готовить в вузах по всей России, заявил Нарышкин
11:22
"Уже второй год обучающиеся во всех российских высших учебных заведениях осваивают значительно обновленный и расширенный курс отечественной истории. Результаты говорят сами за себя. По данным мониторинга, проведенного нами в мае, около 70% молодых людей, завершивших обновленный курс, правильно ответили на большую часть вопросов, в то время как количество троечников, набравших минимальные баллы, наоборот, снизилось за год почти в два раза", - сказал Нарышкин.
В этом заслуга министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и всего историко-преподавательского сообщества, отметил директор Службы внешней разведки.
"Только вместе, объединив усилия, мы обретаем способность менять историческое образование к лучшему. Теперь принципиально важно сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования, предполагающей создание единого социально-гуманитарного ядра, в состав которого войдет и отечественная история", - подчеркнул Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
Нарышкин рассказал о проектах по истории отечественной внешней разведки
20 декабря 2020, 17:56
 
Российское историческое обществоСергей НарышкинРоссияТюменьВалерий ФальковОбщество
 
 
