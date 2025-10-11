https://ria.ru/20251011/naryshkin-2047683592.html
Нарышкин: уровень знаний истории у студентов российских вузов вырос
ТЮМЕНЬ, 11 окт - РИА Новости. Уровень знания истории у студентов российских вузов вырос, и принципиально важно сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Он по видеосвязи выступил с приветствием к участникам проходящего в Тюмени
Национального форума преподавателей истории.
"Уже второй год обучающиеся во всех российских высших учебных заведениях осваивают значительно обновленный и расширенный курс отечественной истории. Результаты говорят сами за себя. По данным мониторинга, проведенного нами в мае, около 70% молодых людей, завершивших обновленный курс, правильно ответили на большую часть вопросов, в то время как количество троечников, набравших минимальные баллы, наоборот, снизилось за год почти в два раза", - сказал Нарышкин
.
В этом заслуга министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова
и всего историко-преподавательского сообщества, отметил директор Службы внешней разведки.
"Только вместе, объединив усилия, мы обретаем способность менять историческое образование к лучшему. Теперь принципиально важно сохранить достигнутые результаты при переходе к новой национальной модели высшего образования, предполагающей создание единого социально-гуманитарного ядра, в состав которого войдет и отечественная история", - подчеркнул Нарышкин.