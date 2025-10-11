Консул рассказал о незаконном колл-центре в Мьянме, где содержат пленников

БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Пленники незаконного колл-центра, находящегося в Мьянме у границы с Таиландом, в том числе попавшие туда россияне, могут купить себе свободу, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

"Кто-то (из числа подневольных работников – ред.) просто обращается к руководству колл-центров. Насколько мне известно, хотя это информация неподтвержденная, оттуда можно выкупиться самому: подойти к неким старшим менеджерам и заплатить какую-то сумму, и тебя отпускают", - рассказал агентству дипломат, принимавший в 2025 году участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ , похищенных из Таиланда и помещенных в мошеннические колл-центры.

Эти четверо россиян были официально и бесплатно освобождены в результате совместных усилий российских дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы после обращения в посольство РФ их родственников, с которыми они сумели связаться несмотря на то, что у них в самом начале пребывания в колл-центре отобрали их собственные телефоны.

По словам Ильина, что касается подневольного работника, который сам освободился за деньги, у него есть два пути, которые заканчиваются, тем не менее, одинаково.

"Либо тебя перевозят незаконно обратно на территорию Таиланда, либо просто отпускают, и ты волен делать все, что угодно. Некоторые люди самостоятельно перебирались после такого освобождения через границу, которая идет по реке Мэй, обратно в Таиланд, и сдавались таиландской полиции", - сказал он, пояснив, что у нескольких россиян, воспользовавшихся возможностью выкупиться из плена, далее все шло официальными каналами через таиландскую иммиграционную полицию и заканчивалось депортацией в Россию с запретом на въезд в Таиланд.

"До депортации они находились в Бангкоке в Центре временного содержания Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда, известном среди иностранцев по английской аббревиатуре IDC (Immigration Detention Center)", - рассказал заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Таиланде.