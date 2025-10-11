Рейтинг@Mail.ru
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с WhatsApp
07:39 11.10.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с WhatsApp
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с WhatsApp
Злоумышленники якобы от лица бывших коллег по работе связываются с пользователями в Telegram, а в дальнейшем просят перейти в WhatsApp, включив демонстрацию... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T07:39:00+03:00
2025-10-11T07:39:00+03:00
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с WhatsApp

Мошенники просят включить демонстрацию экрана в WhatsApp для кражи данных

СИРИУС, 11 окт - РИА Новости. Злоумышленники якобы от лица бывших коллег по работе связываются с пользователями в Telegram, а в дальнейшем просят перейти в WhatsApp, включив демонстрацию экрана, чтобы выманить конфиденциальные данные жертв, рассказал РИА Новости технический директор "Лаборатории Касперского" Антон Иванов на полях форума Finopolis.
Он отметил, что изначально жертву добавляют в группу в Telegram якобы с ее бывшими коллегами по работе и фейковым руководителем. Далее от лица "бывшего начальника" в мессенджере приходит сообщение, например, "поступило распоряжение, необходимо заполнить анкету", также прикладывается ссылка - якобы на анкету.
При переходе по ссылке жертву направляют на фишинговый сайт, мимикрирующий под важный информационный сервис. Далее жертве снова приходит сообщение в мессенджере о том, что учетная запись подвергается кибератаке и необходима помощь со стороны службы поддержки портала.
После жертве сообщают, что в ближайшее время поступит звонок. Телефонный мошенник сообщает, что он сотрудник портала и будет оказывать помощь.
"Далее мошенник пытается получить доступ к аккаунту в важном сервисе и просит перейти в WhatsApp. В этом мессенджере есть функция демонстрации экрана. Мошенник звонит в WhatsApp, просит включить демонстрацию экрана с телефона и зайти в тот самый сервис. Во время демонстрации экрана мошенник видит весь экран жертвы и в, том числе, ее конфиденциальные данные", - пояснил Иванов.
Для защиты своих данных специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют постоянно повышать цифровую грамотность и критически относиться к любым внезапным сообщениям, даже если они выглядят убедительно. Не рекомендуется переходить по ссылкам или скачивать файлы из сомнительных переписок. Не стоит также сообщать посторонним конфиденциальные данные, в том числе коды из смс и push-уведомлений.
