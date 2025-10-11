Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica . Архивное фото

Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica

Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Роспатент отказал легендарной американской метал-группе Metallica, просившей предоставить правовую охрану в России изображению, использованному в оформлении обложки ее альбома 72 Seasons, вышедшего в 2023 году, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

На регистрацию в российское патентное ведомство был представлен промышленный образец "Графическое изображение для рекламно-печатной продукции", уже имеющий международную регистрацию.

В документах описывается, что графическая композиция включает "стилизованное изображение детской кроватки, сделанной из черных металлических балясин, выделяющейся на фоне ярко-желтого фона, стилизованное изображение разбросанных на полу вокруг кроватки черных предметов, повторяющие обломки музыкальных инструментов".

Роспатент пришел к выводу, что нет оснований "признать заявленный промышленный образец соответствующим условию патентоспособности "новизна". Ведомство, в частности, сослалось на одну из публикаций в интернете, в которой анонсировался выход альбома 72 Seasons и было использовано заявленное изображение. При этом публикация состоялась в ноябре 2022 года, а международная заявка была подана в январе 2024 года, отметило ведомство.