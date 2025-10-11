https://ria.ru/20251011/metallica-2047662056.html
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома - РИА Новости, 11.10.2025
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома
Роспатент отказал легендарной американской метал-группе Metallica, просившей предоставить правовую охрану в России изображению, использованному в оформлении... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T07:03:00+03:00
2025-10-11T07:03:00+03:00
2025-10-11T07:03:00+03:00
культура
джеймс хэтфилд
metallica
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155676/64/1556766415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8031d78a480205449ae28681277d5ea3.jpg
https://ria.ru/20250510/metallica-2016145102.html
https://ria.ru/20251011/rospatent-2047652505.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155676/64/1556766415_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a8b20cc6913bd149900021bc37b5880b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джеймс хэтфилд, metallica, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество, культура
Культура, Джеймс Хэтфилд, Metallica, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество, Культура
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома
Роспатент отказал Metallica в патенте на обложку альбома 72 Seasons
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Роспатент отказал легендарной американской метал-группе Metallica, просившей предоставить правовую охрану в России изображению, использованному в оформлении обложки ее альбома 72 Seasons, вышедшего в 2023 году, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На регистрацию в российское патентное ведомство был представлен промышленный образец "Графическое изображение для рекламно-печатной продукции", уже имеющий международную регистрацию.
В документах описывается, что графическая композиция включает "стилизованное изображение детской кроватки, сделанной из черных металлических балясин, выделяющейся на фоне ярко-желтого фона, стилизованное изображение разбросанных на полу вокруг кроватки черных предметов, повторяющие обломки музыкальных инструментов".
Роспатент
пришел к выводу, что нет оснований "признать заявленный промышленный образец соответствующим условию патентоспособности "новизна". Ведомство, в частности, сослалось на одну из публикаций в интернете, в которой анонсировался выход альбома 72 Seasons и было использовано заявленное изображение. При этом публикация состоялась в ноябре 2022 года, а международная заявка была подана в январе 2024 года, отметило ведомство.
Metallica
существует с 1981 года, ее основали вокалист и ритм-гитарист Джеймс Хэтфилд
и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. Альбомы группы не раз получали статус платиновых, а сама группа неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе "Грэмми". Альбом 72 Seasons стал одиннадцатым студийным альбомом Metallica.