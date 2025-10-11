Рейтинг@Mail.ru
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:03 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/metallica-2047662056.html
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома - РИА Новости, 11.10.2025
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома
Роспатент отказал легендарной американской метал-группе Metallica, просившей предоставить правовую охрану в России изображению, использованному в оформлении... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T07:03:00+03:00
2025-10-11T07:03:00+03:00
культура
джеймс хэтфилд
metallica
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155676/64/1556766415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8031d78a480205449ae28681277d5ea3.jpg
https://ria.ru/20250510/metallica-2016145102.html
https://ria.ru/20251011/rospatent-2047652505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155676/64/1556766415_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a8b20cc6913bd149900021bc37b5880b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джеймс хэтфилд, metallica, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество, культура
Культура, Джеймс Хэтфилд, Metallica, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество, Культура
Роспатент отказал Metallica в правовой охране обложки ее альбома

Роспатент отказал Metallica в патенте на обложку альбома 72 Seasons

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Роспатент отказал легендарной американской метал-группе Metallica, просившей предоставить правовую охрану в России изображению, использованному в оформлении обложки ее альбома 72 Seasons, вышедшего в 2023 году, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На регистрацию в российское патентное ведомство был представлен промышленный образец "Графическое изображение для рекламно-печатной продукции", уже имеющий международную регистрацию.
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ
10 мая, 01:28
В документах описывается, что графическая композиция включает "стилизованное изображение детской кроватки, сделанной из черных металлических балясин, выделяющейся на фоне ярко-желтого фона, стилизованное изображение разбросанных на полу вокруг кроватки черных предметов, повторяющие обломки музыкальных инструментов".
Роспатент пришел к выводу, что нет оснований "признать заявленный промышленный образец соответствующим условию патентоспособности "новизна". Ведомство, в частности, сослалось на одну из публикаций в интернете, в которой анонсировался выход альбома 72 Seasons и было использовано заявленное изображение. При этом публикация состоялась в ноябре 2022 года, а международная заявка была подана в январе 2024 года, отметило ведомство.
Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист и ритм-гитарист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. Альбомы группы не раз получали статус платиновых, а сама группа неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе "Грэмми". Альбом 72 Seasons стал одиннадцатым студийным альбомом Metallica.
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
04:00
 
КультураДжеймс ХэтфилдMetallicaФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ОбществоКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала