В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 11.10.2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 11.10.2025
