В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
19:12 11.10.2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 11.10.2025
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
россия
республика дагестан
Новости
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в Махачкале по улице Космодромная, дом 30 произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии к месту пожарного подразделения установлено, что в двухэтажном частном жилом доме, по предварительной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения пострадали два человека", - говорится в сообщении на сайте главка.
По данным министерства, пострадавших - мужчин 1983 и 1996 годов рождения - доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Александра Вишневского в состоянии средней и тяжелой степеней тяжести.
Разрушений нет, заключило ГУ МЧС.
Суд обязал снести незаконно строящийся десятиэтажный дом в Махачкале
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
