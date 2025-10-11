Латвия — Андорра: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Латвия и Андорра встретятся в матче седьмого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионат мира по футболу 2026 года.
Во сколько начало
Встреча состоится 11 октября в Риге и начнется в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
11 октября 2025 • начало в 16:00
Завершен
41’ • Дмитрий Зеленков
55’ • Владислав Гутковский (П)
33’ • Мойсес Сан-Николас
(Альберт Росас)
78’ • Ян Оливейра
(Гильом Лопес)