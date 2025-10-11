МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командир 57-й бригады ВСУ Евгений Солодаев вместе с женой владеют землей площадью в 15 футбольных полей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В декларации (2018 года - ред.) чета Солодаевых заявляет о владении участками земли в Николаевской области на побережье реки Южный Буг общей площадью более чем десять гектаров, что сравнимо с площадью примерно в 15 футбольных полей", - сказал собеседник агентства.
"Само собой, этот бизнес на горе и страдании не может существовать без покровительства вышестоящего командования, а именно комбрига 57-й отдельной мотопехотной бригады, полковника Солодаева Евгения Михайловича (11 марта 1987 года рождения) - близкого друга бывшего президента Украины Петра Порошенко", - указали в силовых структурах.
Последний, в свою очередь, продолжает регулярно поставлять в бригаду гуманитарную помощь, "чем периодически вызывает гнев у (Владимира) Зеленского и его команды", заключил собеседник агентства.