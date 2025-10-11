МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командир 57-й бригады ВСУ Евгений Солодаев вместе с женой владеют землей площадью в 15 футбольных полей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Последний, в свою очередь, продолжает регулярно поставлять в бригаду гуманитарную помощь, "чем периодически вызывает гнев у (Владимира) Зеленского и его команды", заключил собеседник агентства.