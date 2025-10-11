Рейтинг@Mail.ru
У комбрига ВСУ нашли участок площадью в 15 футбольных полей - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 11.10.2025 (обновлено: 21:05 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/komandir-2047728829.html
У комбрига ВСУ нашли участок площадью в 15 футбольных полей
У комбрига ВСУ нашли участок площадью в 15 футбольных полей - РИА Новости, 11.10.2025
У комбрига ВСУ нашли участок площадью в 15 футбольных полей
Командир 57-й бригады ВСУ Евгений Солодаев вместе с женой владеют землей площадью в 15 футбольных полей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T20:59:00+03:00
2025-10-11T21:05:00+03:00
николаевская область
волчанск
украина
петр порошенко
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047661266.html
николаевская область
волчанск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаевская область, волчанск, украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, в мире
Николаевская область, Волчанск, Украина, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, В мире
У комбрига ВСУ нашли участок площадью в 15 футбольных полей

Командир 57-й бригады ВСУ владеет землей площадью в 15 футбольных полей

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командир 57-й бригады ВСУ Евгений Солодаев вместе с женой владеют землей площадью в 15 футбольных полей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В декларации (2018 года - ред.) чета Солодаевых заявляет о владении участками земли в Николаевской области на побережье реки Южный Буг общей площадью более чем десять гектаров, что сравнимо с площадью примерно в 15 футбольных полей", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур добавил, что военнослужащие 57-й бригады ВСУ организовали бизнес по продаже жителям Волчанска видео и фото их разрушенных домов, без которых чиновники не принимают документы на получение компенсации.
"Само собой, этот бизнес на горе и страдании не может существовать без покровительства вышестоящего командования, а именно комбрига 57-й отдельной мотопехотной бригады, полковника Солодаева Евгения Михайловича (11 марта 1987 года рождения) - близкого друга бывшего президента Украины Петра Порошенко", - указали в силовых структурах.
Последний, в свою очередь, продолжает регулярно поставлять в бригаду гуманитарную помощь, "чем периодически вызывает гнев у (Владимира) Зеленского и его команды", заключил собеседник агентства.
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Командиры ВСУ обманом отправили подчиненных на штурм
Вчера, 06:49
 
Николаевская областьВолчанскУкраинаПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала