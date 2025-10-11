Рейтинг@Mail.ru
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключения света
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 11.10.2025 (обновлено: 12:36 11.10.2025)
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключения света
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к отключению электричества, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2025
Акция протеста жителей Киева из-за отключения света
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к отключением электроэнергии, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключения света

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к отключению электричества, пишет "Страна.ua".
Киеве жители Софиевской Борщаговки перекрыли дорогу. Они говорят, что у них уже двое суток нет света", — говорится в публикации.
Ночью в пятницу в Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Местная полиция заявила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилили патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа. К зданиям Верховной рады и правительства привезли биотуалеты и емкости с технической водой для нужд депутатов и чиновников.
Обесточенный жилой район в Киеве
СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута
6 октября, 22:00
"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры. Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге.
Позднее Минобороны уточнило, ночью армия нанесла массированный удар по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Он стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру в России.

В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

В субботу часть Одессы и пригорода осталась без света после взрывов.
Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
Вчера, 09:52
 
