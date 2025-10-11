Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключения света

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к отключению электричества, пишет "Страна.ua".

"В Киеве жители Софиевской Борщаговки перекрыли дорогу. Они говорят, что у них уже двое суток нет света", — говорится в публикации.

Ночью в пятницу в Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Местная полиция заявила, что из-за перебоев с электроэнергией в городе усилили патрульные наряды, в том числе с привлечением спецназа. К зданиям Верховной рады и правительства привезли биотуалеты и емкости с технической водой для нужд депутатов и чиновников.

"Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области . Премьер Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры. Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге.

Позднее Минобороны уточнило, ночью армия нанесла массированный удар по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Он стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру в России.

В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.