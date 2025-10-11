Рейтинг@Mail.ru
Картина, на которую невозможно смотреть больше минуты: шедевр фон Штука
09:55 11.10.2025
Картина, на которую невозможно смотреть больше минуты: шедевр фон Штука
Картина, на которую невозможно смотреть больше минуты: шедевр фон Штука

© Public domainФранц фон Штук
Франц фон Штук - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Public domain
Франц фон Штук
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Картины Франца фон Штука, немецкого художника начала XX века, оказывали невероятный психологический эффект на зрителей. Более того, некоторые исследователи считают, что живописец запечатлел в холсте пророчества о будущем мира.
Впрочем, среди его работ есть одна наиболее эффектная.

Как сын мельника стал известным художником

Франц Штук появился на свет в 1863 году в идиллической южногерманской деревушке Теттенвайс. С ранних лет мальчик увлекался рисованием.
© Getty Images / brandstaetter imagesМюнхен, 1882 год
Мюнхен, 1882 год - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / brandstaetter images
Мюнхен, 1882 год
Несмотря на свое более чем скромное происхождение, в 1878 году Штук поступил в мюнхенскую художественную школу прикладных искусств. Три года спустя его приняли в городскую академию изящных искусств.
© Getty Images / cluПечатные станки
Печатные станки - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / clu
Печатные станки
Чтобы заработать на жизнь, студент Штук трудился иллюстратором журналов и книг. Эти ранние работы были выполнены в академическом стиле, который он прекрасно освоил во время обучения.

"Роковые женщины"

Очень скоро отношение Франца к обучению начало полностью меняться. Он редко утруждал себя посещением академии. Штук начал сочетать в своих картинах черты академического натурализма, символизма и стиля модерн, обращаясь то к утонченно-созерцательным, то к пугающе хтоническим образам.
© Getty Images / Olesya EroshenkoХудожественные принадлежности
Художественные принадлежности - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Olesya Eroshenko
Художественные принадлежности
Художник много работал с мифами, аллегориями и символами. Большое количество его картин населяют образцовые "роковые женщины" эпохи модерна в различных вариациях — женщины-сфинксы, женщины, увитые змеями, женщины, несущие опасность и гибель.
© Public domainРепродукция картины Франца фон Штук "Хоровод"
Репродукция картины Франца фон Штук Хоровод - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Public domain
Репродукция картины Франца фон Штук "Хоровод"
Частыми сюжетами у картин фон Штука выступали танцующие девы, музицирующие фавны. Все эти идеи были новы и порой вызывали скандальный интерес у публики.
Также художник долгие годы был заворожен образом композитора Людвига ван Бетховена, создав несколько его портретов и барельефов.

Предрек XX век

Любопытно, что главный персонаж одной из самых известных картин Франца фон Штука "Дикая охота" Вотан очень похож на Гитлера. На картине изображена свирепая фигура угрожающе размахивающего мечом верхом на черном коне. Вотана окружают призрачные фигуры, которые, кажется, навязчиво тянутся к зрителю.
© Public domainРепродукция картины Франца фон Штук "Дикая охота"
Репродукция картины Франца фон Штук Дикая охота - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Public domain
Репродукция картины Франца фон Штук "Дикая охота"
Сцена была написана в 1889-м — год рождения нацистского лидера — и впоследствии получила полулегендарный статус. Многие восприняли картину как предупреждение миру.
При этом сам Штук вряд ли имел в виду какие-либо пророческие мотивы.

Несправедливо забытый

После окончания Первой мировой войны и вызванного ею горя и хаоса символистские темы конца века казались зрителями в значительной степени неуместными.
© Getty Images / Hulton DeutschРазрушения города в Восточной Пруссии, Первая мировая война
Разрушения города в Восточной Пруссии, Первая мировая война - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Hulton Deutsch
Разрушения города в Восточной Пруссии, Первая мировая война
Франц к концу жизни становился все более изолированным от внимания публики. После смерти в 1928-м его и вовсе забыли.
В первой половине XX века его работы не получили признания. Их отвергли как наследие мрачного прошлого. Лишь в 1960-х годах к ним снова проявили интерес.

Картина, внушавшая ужас

Наибольшее внимание привлекла картина, написанная художником в 1890-м: "Люцифер".
Падший ангел представлен обнаженным мускулистым мужчиной с пылающими глазами. Он сидит на скалистом выступе в темном, похожем на пещеру пространстве.
© Public domainРепродукция картины Франца фон Штук "Люцифер"
Репродукция картины Франца фон Штук Люцифер - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Public domain
Репродукция картины Франца фон Штук "Люцифер"
Люцифер опирается на одну руку, задумчиво прислонив ее к щеке. Другой держится за большое птичье крыло, которое немного закрывает его колени.
Работа относится к "мрачному" периоду художника, изображая образ "человека-демона". Шедевр создавался под влиянием учения философа Фридриха Ницше о сверхчеловеке.
У картины мрачная притягательность. Однако многие, кто наблюдал оригинал, признавались: на нее невозможно долго смотреть. Есть что-то пугающее во взгляде падшего ангела.
© Public domainФранц фон Штук. Автопортрет, 1888 год
Франц фон Штук. Автопортрет, 1888 год - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Public domain
Франц фон Штук. Автопортрет, 1888 год
После того как князь Фердинанд купил полотно "Люцифер" у Франца фон Штука, министры из Болгарии были настолько напуганы изображением, что даже крестились перед произведением художника.
 
 
 
