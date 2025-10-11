Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении

ЕРЕВАН, 11 окт — РИА Новости. За полтора месяца к движению "По-нашему" в Армении, созданному находящимся в стране под арестом предпринимателем Самвелом Карапетяном, присоединились пять тысяч добровольцев, сообщил координатор движения Нарек Карапетян.

"У нас уже есть укомплектованная команда и конкретные результаты. За полтора месяца к движению "По-нашему" присоединились пять тысяч добровольцев", — сказал он, выступая на отчетном собрании движения.

По словам координатора, каждый день сотни людей звонят и связываются через интернет, предлагаю свою помощь. Карапетян считает, что если эти темпы сохранятся, то в ближайшие месяцы движение вырастет до десятков тысяч человек. По его мнению, это станет большим подспорьем для необратимых перемен в обществе.