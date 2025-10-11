Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении

ЕРЕВАН, 11 окт — РИА Новости. За полтора месяца к движению "По-нашему" в Армении, созданному находящимся в стране под арестом предпринимателем Самвелом Карапетяном, присоединились пять тысяч добровольцев, сообщил координатор движения Нарек Карапетян.
"У нас уже есть укомплектованная команда и конкретные результаты. За полтора месяца к движению "По-нашему" присоединились пять тысяч добровольцев", — сказал он, выступая на отчетном собрании движения.
По словам координатора, каждый день сотни людей звонят и связываются через интернет, предлагаю свою помощь. Карапетян считает, что если эти темпы сохранятся, то в ближайшие месяцы движение вырастет до десятков тысяч человек. По его мнению, это станет большим подспорьем для необратимых перемен в обществе.
Координатор отметил, что команда "По-нашему" молодая, а люди вступают в его ряды из-за доверия к Самвелу Карапетяну.
Один из лидеров движения Алик Алексанян, в свою очередь, сообщил, что на следующей неделе на площади Свободы в Ереване состоится митинг в поддержку арестованного бизнесмена.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как выступил в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) после нападок на нее руководства республики. Сам бизнесмен вину не признал и назвал власти страны несостоятельными.
Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей ААЦ.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
