Армия Израиля пресекла контрабандную операцию на границе с Египтом
Армия Израиля пресекла контрабандную операцию на границе с Египтом
Армия Израиля пресекла контрабандную операцию на границе страны с Египтом, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.10.2025
