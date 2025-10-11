СМИ: арабские страны тайно расширяли сотрудничество с Израилем

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Арабские государства на протяжении трех лет тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, сообщает газета Арабские государства на протяжении трех лет тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы американских вооруженных сил.

"Несмотря на то, что ключевые арабские страны осуждали войну в секторе Газа, за кулисами они расширяли сотрудничество с израильскими военными в сфере безопасности", - говорится в публикации издания.

"Эти военные узы оказались в кризисной ситуации после израильской воздушной атаки по Катару в сентябре, однако сейчас могут сыграть ключевую роль в контроле за зарождающимся прекращением огня в Газе", - отмечает газета.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС . Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе . Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с премьером после ударов по Катару, и назвал их "несчастным случаем".

В российском МИД 10 сентября подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права, и призвали стороны не допустить эскалации.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.