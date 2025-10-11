СМИ: арабские страны тайно расширяли сотрудничество с Израилем

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Арабские государства на протяжении трех лет тайно расширяли сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документы американских вооруженных сил.
"Несмотря на то, что ключевые арабские страны осуждали войну в секторе Газа, за кулисами они расширяли сотрудничество с израильскими военными в сфере безопасности", - говорится в публикации издания.
Как следует из документов, с которыми ознакомилась газета, за последние три года высокопоставленные военные из Израиля и шести арабских государств провели ряд встреч, организованных центральным командованием ВС США (CENTCOM), в Бахрейне, Египте, Иордании и Катаре. Согласно презентациям CENTCOM, США изучают возможность создания "модели региональной безопасности", в которую также включены Саудовская Аравия и ОАЭ. По данным издания, "движущей силой" переговоров служит якобы угроза со стороны Ирана.
"Эти военные узы оказались в кризисной ситуации после израильской воздушной атаки по Катару в сентябре, однако сейчас могут сыграть ключевую роль в контроле за зарождающимся прекращением огня в Газе", - отмечает газета.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Израильский удар в Катаре застал военных США в регионе врасплох
25 сентября, 10:03
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с премьером после ударов по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД 10 сентября подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права, и призвали стороны не допустить эскалации.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
В четверг Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.