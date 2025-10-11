Рейтинг@Mail.ru
Калужская область улучшила показатели в сфере инновационной деятельности - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:39 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/innovatsii-2047694017.html
Калужская область улучшила показатели в сфере инновационной деятельности
Калужская область улучшила показатели в сфере инновационной деятельности - РИА Новости, 11.10.2025
Калужская область улучшила показатели в сфере инновационной деятельности
Калужская область поднялась на две позиции в рейтинге Центра поддержки инжиниринга и инноваций РФ, заняв шестое место, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T13:39:00+03:00
2025-10-11T13:39:00+03:00
калужская область
владислав шапша
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg
https://ria.ru/20250910/shapsha-2041046812.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_086b87efdede8e5da5d51b4e405db2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав шапша, калужская область
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область
Калужская область улучшила показатели в сфере инновационной деятельности

Шапша: Калужская область улучшила показатели в сфере инновационной деятельности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Калужская область поднялась на две позиции в рейтинге Центра поддержки инжиниринга и инноваций РФ, заняв шестое место, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Наша область вновь улучшила свои показатели в сфере инновационной деятельности. В рейтинге Центра поддержки инжиниринга и инноваций РФ наш регион поднялся на две позиции. Сейчас Калужская область занимает 6 место в стране по количеству поддержанных компаний и по объему финансирования", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, поддержку Центра поддержки инжиниринга и инноваций уже получили пять калужских предприятий на сумму 1,1 миллиарда рублей.
"В этом году серьезные гранты выиграли два инновационных проекта наших компаний: Людиновский тепловозостроительный завод - 500 миллионов рублей на создание нового отечественного маневрового локомотива ТЭМ-885; Калужский завод автомобильного электрооборудования - 250 миллионов рублей на разработку и освоение системы стеклоочистки ветрового стекла автомобилей с бесступенчатой регулировкой скорости очистки", - рассказал глава региона.
Он поблагодарил центр и его руководителя Павла Дворниченко за поддержку.
"Благодаря программам "доращивания" предприятия получают возможность реализовывать инновационные, импортозамещающие проекты под потребности крупных отечественных корпораций", - отметил Владислав Шапша.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Шапша доложил Щеголеву о социально-экономической ситуации в регионе
10 сентября, 19:11
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала