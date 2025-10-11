Калужская область улучшила показатели в сфере инновационной деятельности

КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Калужская область поднялась на две позиции в рейтинге Центра поддержки инжиниринга и инноваций РФ, заняв шестое место, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Наша область вновь улучшила свои показатели в сфере инновационной деятельности. В рейтинге Центра поддержки инжиниринга и инноваций РФ наш регион поднялся на две позиции. Сейчас Калужская область занимает 6 место в стране по количеству поддержанных компаний и по объему финансирования", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, поддержку Центра поддержки инжиниринга и инноваций уже получили пять калужских предприятий на сумму 1,1 миллиарда рублей.

"В этом году серьезные гранты выиграли два инновационных проекта наших компаний: Людиновский тепловозостроительный завод - 500 миллионов рублей на создание нового отечественного маневрового локомотива ТЭМ-885; Калужский завод автомобильного электрооборудования - 250 миллионов рублей на разработку и освоение системы стеклоочистки ветрового стекла автомобилей с бесступенчатой регулировкой скорости очистки", - рассказал глава региона.

Он поблагодарил центр и его руководителя Павла Дворниченко за поддержку.