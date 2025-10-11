https://ria.ru/20251011/germanija-2047723542.html
Появились подробности стрельбы в немецком Гиссене
Появились подробности стрельбы в немецком Гиссене - РИА Новости, 11.10.2025
Появились подробности стрельбы в немецком Гиссене
Стрельба в немецком Гиссене произошла в букмекерской конторе, неизвестный, открывший огонь, скрылся, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T19:40:00+03:00
2025-10-11T19:40:00+03:00
2025-10-11T20:36:00+03:00
в мире
гессен
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
https://ria.ru/20251011/strelba-2047710716.html
гессен
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гессен, германия
Появились подробности стрельбы в немецком Гиссене
Появились подробности стрельбы в букмекерской конторе в немецком Гиссене