Появились подробности стрельбы в немецком Гиссене - РИА Новости, 11.10.2025
19:40 11.10.2025 (обновлено: 20:36 11.10.2025)
Появились подробности стрельбы в немецком Гиссене
Стрельба в немецком Гиссене произошла в букмекерской конторе, неизвестный, открывший огонь, скрылся, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.10.2025
в мире, гессен, германия
В мире, Гессен, Германия
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стрельба в немецком Гиссене произошла в букмекерской конторе, неизвестный, открывший огонь, скрылся, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
"Инцидент произошел в 15.10 (16.10 мск - ред.) в букмекерской конторе... Правонарушитель находится в бегах, однако опасности для населения нет", - говорится в публикации газеты со ссылкой на правоохранителей.
По данным полиции, на которые ссылается Bild, пострадали минимум три человека, погибших нет.
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
При стрельбе в американском городе Лиланд погибли четыре человека
