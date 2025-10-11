Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в немецком Гиссене пострадали несколько человек - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/germanija-2047722428.html
При стрельбе в немецком Гиссене пострадали несколько человек
При стрельбе в немецком Гиссене пострадали несколько человек - РИА Новости, 11.10.2025
При стрельбе в немецком Гиссене пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в немецком городе Гиссен в федеральной земле Гессен, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T19:28:00+03:00
2025-10-11T19:28:00+03:00
в мире
гессен
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6709ad5b172a49243b4f81ee03b7e3e5.jpg
https://ria.ru/20251007/mer-2046867566.html
гессен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_f147ebc220b3c063ad8a2bdedf91b2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гессен, германия
В мире, Гессен, Германия
При стрельбе в немецком Гиссене пострадали несколько человек

Bild: в немецком Гиссене несколько человек пострадали в результате стрельбы

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в немецком городе Гиссен в федеральной земле Гессен, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
"Шок в Гиссене: неизвестный открыл огонь. Несколько человек пострадали", - говорится в публикации издания со ссылкой на правоохранителей.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Мэр города в Германии получила ножевые ранения при нападении неизвестных
7 октября, 15:49
 
В миреГессенГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала