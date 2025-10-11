https://ria.ru/20251011/germanija-2047722428.html
При стрельбе в немецком Гиссене пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в немецком городе Гиссен в федеральной земле Гессен, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.10.2025
в мире
гессен
германия
Bild: в немецком Гиссене несколько человек пострадали в результате стрельбы