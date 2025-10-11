Сборная Швейцарии обыграла шведов в матче отбора ЧМ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Швеции в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B
10 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
65’ • Гранит Джака (П)
90’ • Йоан Манзамби
Встреча в шведской Сольне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых мячи забили Гранит Джака (65-я минута, с пенальти) и Йоан Манзамби (90+4).
