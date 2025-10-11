МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Представителям силовых ведомств Франции сложно сбивать подозрительные беспилотники, даже если они носят гражданский характер и оказываются в запрещенной зоне по случайности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французские военные источники.
Агентство выдвигает предположение, что причина недавнего появления беспилотников в небе ЕС может заключаться не только в распространяемой Западом теории о том, что они якобы связаны с Россией. Франс Пресс приводит комментарий научного директора европейской профессиональной федерации охранных дронов Drones4Sec о том, что подобный инцидент может произойти из-за того, что кто-то местный купит китайский дрон, не прочитает инструкцию и случайно запустит его в запрещенной зоне.
При этом агентство подчеркивает, что, в частности, во Франции нейтрализовать или сбивать любые беспилотники очень сложно, как в техническом, так и в правовом отношении. "Во Франции нейтрализовать беспилотник может только государственное учреждение... а это означает, что частной компании не будет разрешено вывести беспилотник из строя, поставив ему помехи", - цитирует агентство собеседника из французской службы безопасности.
В то же время французский моряк по имени Лоренцо, участвующий в учениях в Средиземном море, заявил агентству, что "сбить беспилотник очень сложно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил в разговоре с РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
