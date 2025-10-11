Французским силовикам сложно сбивать подозрительные беспилотники, пишут СМИ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Представителям силовых ведомств Франции сложно сбивать подозрительные беспилотники, даже если они носят гражданский характер и оказываются в запрещенной зоне по случайности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на французские военные источники.